Σε live streaming του γνωστού YouTuber, IshowSpeed αποφάσισε να αποκαλύψει το νέο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Αρκετές αποκαλύψεις περιελάμβανε η παρουσία του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, σε stream του γνωστού YouTuber, IshowSpeed.

Ο ηγέτης της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου πέραν της είδησης που έβγαλε για πιθανή συμμετοχή του Κριστιάνο Ρονάλντο στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων (15/6-13/7), προέβη και στην αποκάλυψη του νέου τροπαίου της διοργάνωσης.

FIFA President Gianni Infantino unveiled the FIFA Club World Cup trophy and the kickoff ball on Speed’s stream!



(via @IShowSpeedHQ) pic.twitter.com/zi4CBmcpu5