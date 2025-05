Ινφαντίνο: «Υπάρχει πιθανότητα να αγωνιστεί ο Κριστιάνο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, υπάρχει πιθανότητα να δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, κάτι που προϋποθέτει να υπογράψει σε άλλο κλαμπ!

Η παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων (15/6-13/7) όχι απλώς δεν έχει αποκλειστεί, αντίθετα συγκεντρώνει πιθανότητες, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA.

Μπορεί η Αλ Νασρ να μην είναι μέσα στις 32 ομάδες που θα δώσουν το «παρών» στα γήπεδα των ΗΠΑ, ωστόσο αυτό φαίνεται πως δεν αποτελεί πρόβλημα. Όπως δήλωσε ο Τζιάνι Ινφαντίνο σε podcast του γνωστού YouTuber IshowSpeed, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ενδέχεται να αγωνιστεί στο τουρνουά.

Βέβαια, καταλαβαίνει κανείς πως για να συμβεί αυτό, θα πρέπει ο CR7 να υπογράψει συμβόλαιο, έστω και μικρής διάρκειας (λχ ενός μήνα) με κάποιον άλλο σύλλογο, αφού όπως είπαμε και πιο πάνω, η Αλ Νασρ δεν θα συμμετέχει στον θεσμό.

“There is a chance that Cristiano Ronaldo will play in the FIFA Club World Cup.” pic.twitter.com/NXB0yF2MAK