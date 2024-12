Τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας στα οποία χωρίστηκαν οι 32 ομάδες του νέου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων εν όψει της κλήρωσης των ομίλων γνωστοποίησε η FIFA.

Το παζλ των ομάδων του νέου διευρυμένου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων ολοκληρώθηκε και η κλεψύδρα για την έναρξη της νεογέννητης διοργάνωσης, που θα λάβει χώρα τον Ιούνιο του 2025 στις ΗΠΑ, έχει αρχίσει να αδειάζει. Μάλιστα, την Πέμπτη (05/12) θα γίνει και η κλήρωση για τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ Συλλόγων στις 20:00 ώρα Ελλάδας.

Οι 32 ομάδες χωρίστηκαν με βάση τη δυναμικότητά τους σε τέσσερα Pots από τα οποία θα προκύψουν οι οκτώ όμιλοι της διοργάνωσης. Κάθε ομάδα θα κληρωθεί με μια αντίπαλο από κάθε άλλο γκρουπ. Τα πιο δυνατά ονόματα, όπως η Ρεάλ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Μπάγερν Μονάχου και η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκονται στο πρώτο Pot μαζί με τις Φλαμένγκο, Παλμέιρας, Ρίβερ Πλέιτ και Φλουμινένσε, ενώ το δεύτερο Pot είναι αμιγώς ευρωπαϊκό και αποτελείται από τις Τσέλσι, Ντόρτμουντ, Ίντερ, Πόρτο, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπενφίκα, Γιουβέντους, Ζάλτσμπουργκ.

