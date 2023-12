Άλβαρες αλά Μέσι: Όταν ο «pulga» σκόραρε με το στήθος σε τελικό Παγκοσμίου Συλλόγων

Ο Χουλιάν Άλβαρες πέτυχε γκολ με το στήθος στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων απέναντι στη Φλουμινένσε και θύμισε εκείνο του Λιονέλ Μέσι το 2009 κόντρα στην Εστουδιάντες.

Η Μάντσεστερ Σίτι ολοκλήρωσε το 2023 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού έστησε πάρτι με τεσσάρα κόντρα στη Φλουμινένσε και κατέκτησε το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της ιστορίας της, στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης που παρακολουθήσατε αποκλειστικά από το Gazzetta.

Ο Χουλιάν Άλβαρες ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών, καθώς πέτυχε το γρηγορότερο γκολ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, βάζοντας τη Σίτι μπροστά μετά από 40 δευτερόλεπτα παιχνιδιού, σκοράροντας με το στήθος. Ένα γκολ το οποίο θύμισε... Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ είχε σκοράρει στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων το 2009 με το στήθος του στον τελικό απέναντι στην Εστουδιάντες, χαρίζοντας το τρόπαιο στην Μπαρτσελόνα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

A goal with the chest in the Club World Cup final?



Julián Álvarez 🤝 Leo Messi. pic.twitter.com/Nlpozla4UP