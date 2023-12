Ο Άλβαρες σκόραρε στα 40 δευτερόλεπτα του τελικού της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στη Φλουμινένσε και σημείωσε το ταχύτερο γκολ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Έγραψε ιστορία ο Χουλιάν Άλβαρες!

Η Μάντσεστερ Σίτι άνοιξε το σκορ στον τελικό της διοργάνωσης που παρακολουθήσατε αποκλειστικά από το Gazzetta, απέναντι στη Φλουμινένσε στα 40 δευτερόλεπτα, με τον Αργεντινό στράικερ, να σημειώνει το γρηγορότερο γκολ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Ο Άλβαρες έχει σκοράρει σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις ως παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι (Premier League, Champions League, FA Cup, League Cup, Community Shield και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων).

6 - Julián Álvarez has scored in six different competitions as a Manchester City player (PL, UCL, FA Cup, League Cup, Community Shield and FIFA CWC), with no Premier League player netting in more since he joined the club. Collection. pic.twitter.com/a8N23TX9iL