Μήνυση κατά της FIFA για τα όσα έγιναν στην πρεμιέρα των Ολυμπιακών Αγώνων απέναντι στο Μαρόκο κατέθεσε η ομοσπονδία της Αργεντινής.

Απίστευτα πράγματα συνέβησαν στο εναρκτήριο παιχνίδι του ποδοσφαίρου των Ολυμπιακών Αγώνων ανάμεσα στην Αργεντινή και το Μαρόκο. Παρότι την επίσημη ιστοσελίδα των Ολυμπιακών Αγώνων υπήρχε ενημέρωση πως το ματς μεταξύ των δυο ομάδων είχε ολοκληρωθεί με σκορ 2-2, όλα άλλαξαν και σχεδόν δύο ώρες μετά τη λήξη του αγώνα, οι ομάδες επέστρεψαν για να αγωνιστούν για ακόμα δύο λεπτά και σαν να μην έφτανε αυτό, ακυρώθηκε και το γκολ της Αλμπισελέστε στις καθυστερήσεις μέσω χρήσης του VAR.

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας της Αργεντινής, Κλαούντιο Τάπια, ενημέρωσε ότι ήδη έχει καταθέσει μήνυση κατά της FIFA για όλα όσα έγιναν το μεσημέρι της Τετάρτης στο εναρκτήριο παιχνίδι των Ολυμπιακών Αγώνων.

«Από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής έχουμε ήδη εγείρει την αξίωση στην Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA, ώστε να ληφθούν τα σχετικά ρυθμιστικά μέτρα και να επιβληθεί κύρωση σε όποιον ή όποιον αντιστοιχεί», αναφέρει ο πρόεδρος της ομοσπονδίας της Αργεντινής στην επίσημη ανάρτηση που ανέβηκε στα social media.

