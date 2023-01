Ο Κιλιάν Εμπαπέ παρακολούθησε τη Δευτέρα τον αγώνα του ΝΒΑ ανάμεσα στο Μπρούκλιν και το Σαν Αντόνιο μαζί με τον συμπαίκτη και καλό του φίλο, Αχράφ Χακίμι. Και ο επιθετικός της PSG δέχτηκε το χειροκρότημα της αίθουσας όρθιος.

Κιλιάν Μπαπέ και Ασράφ Χακίμι πήραν από τον προπονητή τους λίγες ημέρες ρεπό. Οι δυο συμπαίκτες και πολύ καλοί φίλοι στη ζωή, ταξίδεψαν μαζί στις ΗΠΑ, όπου παρακολούθησαν, το βράδυ της Δευτέρας, τον αγώνα NBA μεταξύ των Μπρούκλιν Νετς και των Σαν Αντόνιο Σπερς (139-103). Οι δύο διεθνείς είχαν μια θέση στην πρώτη σειρά στις θέσεις του γηπέδου και ο Κιλιάν Μπαπέ έλαβε θερμή υποδοχή σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο δεν είναι το πιο δημοφιλές άθλημα.

Κατά τη διάρκεια ενός time oute, οι γιγαντοοθόνες της αίθουσας μετέδωσαν τα γκολ του αστέρα της ομάδας της Γαλλίας στον τελευταίο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αργεντινή πριν μια κάμερα ρίξει τον προβολέα της στον ίδιο που απολάμβανε την στιγμή. Χαμογελαστός, χαιρέτησε το κοινό που ανταποκρίθηκε με ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα.

Huge applause for @KMbappe in the front row at Nets Spurs #NetsWorld pic.twitter.com/2JjFfulchQ