Η FIFA θα προτείνει στα μέλη της να λάβουν επιπλέον 25 εκατομμύρια δολάρια η καθεμία, ως μέρος μίας χρηματοδότησης 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου.

Η FIFA θα προτείνει στα μέλη της μία επιπλέον χρηματοδότηση 6,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων (5,6 δισεκατομμύρια ευρώ) για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου μεταξύ του 2027 και του 2030, με την κάθε ομοσπονδία να αναμένεται να λάβει περίπου 25 εκατομμύρια δολάρια (22,3 εκατομμύρια ευρώ).

Αναλυτικότερα, η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου ανέφερε ότι θα χρησιμοποιήσει την οικονομική επιτυχία του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου «για να ενισχύσει τις επενδύσεις στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA, συνομοσπονδίες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη».

Αρχικά, η κάθε ένωση, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, επρόκειτο να λάβει 10 εκατομμύρια δολάρια (8,9 εκατομμύρια ευρώ) για την τετραετή αυτή περίοδο, ωστόσο το πόσο αυτό ανέβηκε στα 25, ύστερα από προσωπική πρωτοβουλία του νυν προέδρου της FIFA.

Συγκεκριμένα, ο Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος είναι υποψήφιος για επανεκλογή τον επόμενο χρόνο, έστειλε επιστολή προς τους έξι προέδρους των συνομοσπονδιών τον Σεπτέμβριο, ζητώντας να ανοίξει η πόρτα για τη διανομή περισσότερων χρημάτων στις ομοσπονδίες-μέλη.

Εάν εγκριθεί αυτή η πρόταση, οι ομοσπονδίες-μέλη θα έχουν δει τα χρήματα που λαμβάνουν να αυξάνονται από 1 εκατομμύριο δολάρια (890.000 ευρώ) σε 25 εκατομμύρια δολάρια από τότε που ο Ινφαντίνο έγινε πρόεδρος το 2016.

Το σχέδιο της FIFA για την αύξηση της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου για τον κύκλο 2027-30 πρόκειται να συζητηθεί από το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων, την Πέμπτη (15/10). Εάν εγκριθεί, θα υποβληθεί σε διαδικασία διαβούλευσης πριν ενδεχομένως οριστικοποιηθεί από το Συμβούλιο της FIFA τον Δεκέμβριο και συνέχεια, θα υποβληθεί σε τελική έγκριση στο Συνέδριο της FIFA τον Μάρτιο.

Exclusive: FIFA is expected to put forward a proposal that would see member associations receive $25m (up from $10m) as part of a $6bn funding package for football development between 2027-30. Full story @TheAthleticFC: https://t.co/eRAyiDLflM — Dan Sheldon (@Dan_Sheldon_) October 13, 2026

Η διοργανώτρια αρχή συγκέντρωσε περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια (13,4 δισ. ευρώ) από το τουρνουά, το οποίο διοργανώθηκε από κοινού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, ποσό που ξεπέρασε την αρχική πρόβλεψη των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων (9,11 δισ. ευρώ).

Ωστόσο, αυτό το σχέδιο για τη διανομή περισσότερων χρημάτων έρχεται επίσης μετά την αποτυχημένη πρόταση της FIFA Forward Enterprise (FFE), η οποία θα έβλεπε ένα 20% των εμπορικών και εκδηλωτικών δραστηριοτήτων της FIFA να διατίθεται για ιδιωτικές επενδύσεις και οδήγησε στο να τεθεί ο Ινφαντίνο υπό αυστηρό έλεγχο.

Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν, πρόεδρος της UEFA, και ο Βίκτορ Μονταλιάνι, πρόεδρος της CONCACAF, κάλεσαν και οι δύο τον Ινφαντίνο να παραιτηθεί μετά την διαμάχη για την FFE, ενώ και άλλοι βασικοί παράγοντες του ποδοσφαίρου εξέφρασαν επίσης την οργή τους προς τον 56χρονο.

Ο πρόεδρος της Ασιατικής Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας (AFC), Σεΐχης Σαλμάν μπιν Ιμπραήμ Αλ Χαλίφα, υποστήριξε επίσης την άποψη ότι ο Ινφαντίνο πρέπει να παραιτηθεί, αν και έκτοτε φάνηκε να μαλακώνει τη στάση του και μάλιστα ανέτρεψε την προηγούμενη έκκλησή του για διεξαγωγή οποιασδήποτε αναθεώρησης της διακυβέρνησης της FIFA από ανεξάρτητο φορέα.

Τόσο ο Τσέφεριν όσο και ο Μονταλιάνι έχουν επίσης γράψει στον Ινφαντίνο, ζητώντας του να αποδεσμεύσει ένα μέρος των αποθεματικών της διοικητικής αρχής στις ομοσπονδίες-μέλη.