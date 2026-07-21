Χάμος έχει γίνει στα social media και όχι άδικα, με τον ακαταμάχητο μικρό αδερφό του Γιαμάλ που έχει γίνει viral.

Μπορεί ο Λαμίν Γιαμάλ να ήταν ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της Ισπανίας στον δρόμο προς την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026, όμως ένας άλλος από την οικογένειά κατάφερε να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα, χωρίς καν να χρειαστεί να πατήσει το πόδι του στον αγωνιστικό χώρο...

Ο λόγος για τον μόλις τριών ετών Κέιν, τον μικρότερο αδελφό του σταρ της Μπαρτσελόνα, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αγαπητές παρουσίες γύρω από την Φούρια Ρόχα. Ο μικρός έχει γίνει viral ουκ ολίγες φορές, με το διαδίκτυο να τον έχει ήδη... υιοθετήσει.

Η τελευταία του εμφάνιση, μάλιστα, ήρθε στον τελικό του Μουντιάλ, όπου ο Κέιν βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο. Οι κάμερες τον εντόπισαν ανάμεσα στους φίλους της Ισπανίας. Μάλιστα, σε ένα από τα video που έγιναν viral, ο μικρός φαίνεται να έχει «πιάσει» κουβέντα με αστυνομικούς μέσα στο γήπεδο.

Lamine Yamal's little brother had a blast. pic.twitter.com/NN8KcIhSEx July 20, 2026

Από τις εξέδρες... στις γιγαντοοθόνες

Ο Κέιν είχε κάνει αισθητή την παρουσία του αρκετά νωρίτερα στη διοργάνωση. Στη νίκη της Ισπανίας επί της Αυστρίας, όταν η Ρόχα είχε φτάσει στο 3-0, οι τηλεοπτικές κάμερες στράφηκαν στις εξέδρες και έδειξαν έναν μικρό φίλαθλο να πανηγυρίζει έξαλλα. Η επιλογή του τηλεοπτικού σκηνοθέτη μόνο τυχαία δεν ήταν. Ο μικρός φίλαθλος ήταν ο Κέιν, ο τρίχρονος ετεροθαλής αδελφός του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος πλέον είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμος παντού! Λίγες ημέρες αργότερα, έκανε ξανά την εμφάνισή του, αυτή τη φορά στον προημιτελικό απέναντι στο Βέλγιο. Ο Κέιν εμφανίστηκε στη γιγαντοοθόνη του «SoFi Stadium», χαιρετώντας χαμογελαστός τον κόσμο, σε ένα ακόμη στιγμιότυπο που έκανε τον γύρο των social media.

Lamine Yamal küçük kardeşini büyük ekranda yakaladı.

Kardeşi ekranda kendisini görünce adeta sevinçten havalara uçtu.

Çok sempatik sıpa ya 🥰 #Spain pic.twitter.com/HKdDTZ3Hha July 14, 2026

Ο Λαμίν Γιαμάλ έχει μιλήσει αρκετές φορές για τη σχέση που έχει με τον μικρό του αδελφό, ο οποίος αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής του. Οι δυο τους δεν έχουν τον ίδιο πατέρα, καθώς ο Κέιν είναι γιος της μητέρας του Γιαμάλ, Σέιλα Εμπάνα. Ωστόσο, η σχέση τους είναι ιδιαίτερη, με τον 19χρονο να έχει δηλώσει χαρακτηριστικά στο παρελθόν: «Συγκινούμαι όταν βλέπω τον μικρό μου αδελφό. Ο μικρός μου αδελφός σημαίνει τα πάντα για μένα. Είμαι ερωτευμένος μαζί του. Είναι σαν να είναι γιος μου».

Ο μικρός Κέιν είναι παντού

Όσοι παρακολουθούν τον Γιαμάλ στην Μπαρτσελόνα αλλά και την Ισπανία γνωρίζουν ήδη τον Κέιν. Ο μικρός βρίσκεται συχνά στις εξέδρες των αγώνων των Μπλαουγκράνα, ακόμη και στα εκτός έδρας παιχνίδια στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικό είναι δε ότι όταν ο Γιαμάλ ταξίδεψε στο Παρίσι για την τελετή της Χρυσής Μπάλας, ο Κέιν ήταν φυσικά μαζί του.

Lamine Yamal’s little brother being the most entertaining thing ever 🥰♥️ pic.twitter.com/gJY8816Gxy — X post 🕊️ (@xpost100) July 19, 2026

Το wonderkid των Μπλαουγκράνα έχει μοιραστεί αρκετές φορές στιγμές από την καθημερινότητά του με τον μικρό του αδελφό. Οι δυο τους έχουν εμφανιστεί σε βίντεο να χορεύουν στο TikTok, να παίζουν ποδόσφαιρο στον κήπο, αλλά και να περνούν χρόνο μαζί στο σπίτι.Ο Κέιν έγινε επίσης ένα από τα πρόσωπα των πανηγυρισμών της Μπαρτσελόνα για την κατάκτηση της La Liga, όταν βρέθηκε στο «Καμπ Νου» και έκλεψε για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις με το νάζι του.

Just seen this on instagram Keyne is hilarious 😭😭 pic.twitter.com/hdAUllcXc4 July 20, 2026