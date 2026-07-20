Η Ισπανία κατέκτησε την κορυφή του κόσμου και ο Ρόδρι αναδείχθηκε ο MVP της διοργάνωσης με τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις. Χρυσά Γάντια στον Ουνάι Σιμόν, βραβείο και στον Κουμπαρσί.

Ο Ρόδρι ολοκλήρωσε ονειρικά την παρουσία του στο Μουντιάλ, καθώς αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης, οδηγώντας την Ισπανία στην κατάκτηση του δεύτερου τροπαίου της ιστορίας της.

Ο Ισπανός μέσος αποτέλεσε τον απόλυτο ηγέτη της «Ρόχα» στον δρόμο προς την κορυφή, επιβάλλοντας τον ρυθμό σε κάθε παιχνίδι και κυριαρχώντας στον χώρο του κέντρου. Με σταθερότητα, ψυχραιμία και εξαιρετική ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του, πραγματοποίησε ένα τουρνουά υψηλότατου επιπέδου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι συγκαταλέγεται στους κορυφαίους μέσους.

Η διάκριση του MVP δεν βασίστηκε μόνο στην εικόνα του μέσα στο γήπεδο, αλλά και σε εντυπωσιακά στατιστικά στοιχεία. Ο Ρόδρι ολοκλήρωσε το Μουντιάλ με τις περισσότερες εύστοχες πάσες που έχει καταγράψει ποτέ ποδοσφαιριστής σε μία διοργάνωση, ξεπερνώντας τις 650, ενώ διατήρησε ποσοστό επιτυχίας που άγγιξε το 93%.

Παράλληλα, κατέρριψε τόσο τη δική του επίδοση από το Μουντιάλ του Κατάρ το 2022 όσο και το ιστορικό ρεκόρ του Τσάβι από το Παγκόσμιο Κύπελλο της Νότιας Αφρικής το 2010. Επιπλέον, ήταν ο κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης στις επιτυχημένες πάσες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, ολοκληρώνοντας 170 μεταβιβάσεις σε εκείνο το κομμάτι του αγωνιστικού χώρου.

Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Ρόδρι έφτασε στο Μουντιάλ προερχόμενος από μακρά περίοδο απουσίας λόγω τραυματισμού και με αρκετά ερωτηματικά γύρω από την αγωνιστική του κατάσταση. Ωστόσο, όχι μόνο επέστρεψε στο κορυφαίο επίπεδο, αλλά εξελίχθηκε στον κινητήριο μοχλό της Ισπανίας, αγωνιζόμενος βασικός και στα οκτώ παιχνίδια της διοργάνωσης και κλείνοντας το τουρνουά ως παγκόσμιος πρωταθλητής και αδιαμφισβήτητος MVP.

Τα Χρυσά Γάντια δεν θα μπορούσαν να πάνε σε άλλον από τον Ουνάι Σιμόν! Ο γκολκίπερ της Ισπανίας ήταν φανταστικός καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, είχε σπουδαίες επεμβάσεις και δέχθηκε μόλις ένα τέρμα, αυτό από τον Ντε Κετελάρε στο ματς με το Βέλγιο.

Το βραβείο του καλύτερου νεαρού παίκτη στο Μουντιάλ πήγε στον Κουμπαρσί, ο οποίος τα πήγε περίφημα σε όλο το τουρνουά και βοήθησε τα μέγιστα τους Ιβηρες.