Καμία απειλή για την Αργεντινή στο πρώτο ημίχρονο, με την Αλμπισελέστε να γίνεται μόλις η δεύτερη ομάδα στην ιστορία χωρίς τελική σε πρώτο μέρος τελικού Μουντιάλ.

Χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος του τελικού του Μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία κι Αργεντινή! Η Ρόχα μπήκε καλύτερα στον αγώνα αλλά προοδευτικά έμεινε από καύσιμα, με την Αλμπισελέστε να ισορροπεί μεν προοδευτικά, δίχως όμως να κάνει προσπάθειες για να φανεί απειλητική.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως ολοκλήρωσε το ημίχρονο χωρίς καν τελική κι έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα στην ιστορία που το... καταφέρνει. Πρώτη ήταν η Γαλλία στον τελικό του Κατάρ πίσω στο 2022 κόντρα μάλιστα στην ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι, προτού αντεπιτεθεί με δυο γκολ στο β΄μέρος.

Συνολικά πάντως ήταν ένα φτωχό πρώτο ημίχρονο, καθώς ούτε η Ισπανία... έθελξε με την απόδοσή της. Οι τρεις συνολικά τελικές προσπάθειες που σημειώθηκαν μάλιστα στο πρώτο ημίχρονο αποτελούν τη χαμηλότερη επίδοση σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1966, όταν άρχισαν να καταγράφονται τα σχετικά στοιχεία.