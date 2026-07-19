Τελικός Μουντιάλ 2026: Με Βίνσιτς η τελευταία ήττα της Αργεντινής στον θεσμό

Τελικός Μουντιάλ 2026: Με Βίνσιτς η τελευταία ήττα της Αργεντινής στον θεσμό
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Σλοβένος διαιτητής, Σλάβκο Βίνσιτς, που θα διευθύνει τον αποψινό τελικό του Μουντιάλ (19/07, 22:00) σφύριξε την τελευταία ήττα της Αργεντινής σε ματς του θεσμού.

Ο Σλάβκο Βίνσιτς δεν είναι και... γουρλής για την Αργεντινή! Ο Σλοβένος διαιτητής θα είναι ο «άρχοντας» του αποψινού τελικού (19/07, 22:00) ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία, στο μεγαλύτερος γεγονός της «στρογγυλής θεάς».

Ο έμπειρος ρέφερι ήταν αυτός ο οποίος διηύθυνε την τελευταία ήττα της Αλμπισελέστε στον θεσμό. Πιο συγκεκριμένα, ο 46χρονος ήταν η πρώτη... σφυρίχτρα στην τεράστια νίκη της Σαουδικής Αραβίας στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ, όπου οι Σαουδάραβες έκαμψαν την αντίσταση της Ασημένιας με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή σε πέντε λεπτά.

Στην παρούσα διοργάνωση έχει διευθύνει άλλα τρία παιχνίδια και ο αποψινός τελικός αναμένεται να είναι το τέταρτο. Ήταν διαιτητής στις αναμετρήσεις Βραζιλία – Μαρόκο 1-1, Ιορδανία – Αλγερία 1-2 και Μεξικό – Εκουαδόρ 2-0.

@Photo credits: Associated Press

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    MUNDIAL Τελευταία Νέα