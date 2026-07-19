Ο Σλοβένος διαιτητής, Σλάβκο Βίνσιτς, που θα διευθύνει τον αποψινό τελικό του Μουντιάλ (19/07, 22:00) σφύριξε την τελευταία ήττα της Αργεντινής σε ματς του θεσμού.

Ο Σλάβκο Βίνσιτς δεν είναι και... γουρλής για την Αργεντινή! Ο Σλοβένος διαιτητής θα είναι ο «άρχοντας» του αποψινού τελικού (19/07, 22:00) ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία, στο μεγαλύτερος γεγονός της «στρογγυλής θεάς».

Ο έμπειρος ρέφερι ήταν αυτός ο οποίος διηύθυνε την τελευταία ήττα της Αλμπισελέστε στον θεσμό. Πιο συγκεκριμένα, ο 46χρονος ήταν η πρώτη... σφυρίχτρα στην τεράστια νίκη της Σαουδικής Αραβίας στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ, όπου οι Σαουδάραβες έκαμψαν την αντίσταση της Ασημένιας με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή σε πέντε λεπτά.

Στην παρούσα διοργάνωση έχει διευθύνει άλλα τρία παιχνίδια και ο αποψινός τελικός αναμένεται να είναι το τέταρτο. Ήταν διαιτητής στις αναμετρήσεις Βραζιλία – Μαρόκο 1-1, Ιορδανία – Αλγερία 1-2 και Μεξικό – Εκουαδόρ 2-0.