Τελικός Μουντιάλ 2026: Με Βίνσιτς η τελευταία ήττα της Αργεντινής στον θεσμό
Ο Σλάβκο Βίνσιτς δεν είναι και... γουρλής για την Αργεντινή! Ο Σλοβένος διαιτητής θα είναι ο «άρχοντας» του αποψινού τελικού (19/07, 22:00) ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία, στο μεγαλύτερος γεγονός της «στρογγυλής θεάς».
Ο έμπειρος ρέφερι ήταν αυτός ο οποίος διηύθυνε την τελευταία ήττα της Αλμπισελέστε στον θεσμό. Πιο συγκεκριμένα, ο 46χρονος ήταν η πρώτη... σφυρίχτρα στην τεράστια νίκη της Σαουδικής Αραβίας στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ, όπου οι Σαουδάραβες έκαμψαν την αντίσταση της Ασημένιας με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή σε πέντε λεπτά.
Στην παρούσα διοργάνωση έχει διευθύνει άλλα τρία παιχνίδια και ο αποψινός τελικός αναμένεται να είναι το τέταρτο. Ήταν διαιτητής στις αναμετρήσεις Βραζιλία – Μαρόκο 1-1, Ιορδανία – Αλγερία 1-2 και Μεξικό – Εκουαδόρ 2-0.
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: FIFA has appointed Slavko Vinčić to referee the 2026 FIFA World Cup Final between Spain and Argentina.
🇸🇮 Assistants: Tomaž Klančnik & Andraž Kovačič
🇯🇴 Fourth Official: Adham Makhadmeh pic.twitter.com/rGcuR8miQG— Sportblits (@sportblitsX) July 19, 2026
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