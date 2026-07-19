Η Αργεντινή και η Ισπανία κοντράρονται για το βαρύτιμο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου (19/07, 22:00) στο New York New Jersey Stadium και τα εισιτήρια... στερεύουν.

Τα «μαγικά χαρτάκια» του τελικού του Μουντιάλ 2026 κάνουν... φτερά! Η Αργεντινή διασταυρώνει τα ξίφη της με την Ισπανία (19/07, 22:00) στο New York New Jersey Stadium για το βαρύτιμο τρόπαιο του «Ζιλ Ριμέ».

Το γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο για το σημαντικότερο ματς της μεγαλύτερης γιορτής του αθλήματος με τα εισιτήρια που έχουν απομείνει να είναι ελάχιστα. Ο τελικός του Μουντιάλ 2026... κοντοζυγώνει και αναμένεται να είναι ο ακριβότερος αγώνας στην ιστορία των ΗΠΑ, αφού ξεπέρασε και το υπερθέαμα του Super Bowl. Οι παρευρισκόμενοι στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ θα πληρώσουν ακριβά, πολύ ακριβά!

Σύμφωνα με πληροφορίες του Forbes αναμένεται να είναι το πιο ακριβό αθλητικό γεγονός, που έχει λάβει ποτέ μέρος στις ΗΠΑ. Ο μέσος όρος της τιμής των εισιτηρίων προκαλεί ίλιγγο αφού ανέρχεται στα 11.327 δολάρια. Στον αντίποδα, το πιο φθηνό εισιτήριο κοστίζει 7.451 δολάρια.

Η σειρά 21 (τομέας 115Α) είναι για πολύ ακριβά... γούστα. Το κάθε εισιτήριο ανέρχεται στα 28.479 δολάρια, που αποτελεί ρεκόρ. Για να καταλάβει κανείς το εύρος των τιμών, ο «latin» τελικός της φετινής διοργάνωσης θα υπερκεράσει σε ακρίβεια το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της επικράτειας των ΗΠΑ, τους τελικούς του Super Bowl.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα εισιτήρια που έχουν απομείνει είναι 700 με το αντιπροσωπευτικό γράφημα να υποδεικνύει τις τιμές ανά διάζωμα του επιβλητικού σταδίου.