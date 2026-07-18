Η εθνική ομάδα της Αργεντινής έκανε το πατροπαράδοτο μπάρμπεκιου ενόψει του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η αγάπη των Αργεντινών για το ψητό κρέας είναι γνωστή και οι παίκτες της εθνικής ομάδας δεν θα μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση, με τα μπάρμπεκιου να είναι συχνά ακόμα και κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μάλιστα, δύο μέρες πριν τον μεγάλο τελικό με αντίπαλο την Ισπανία, τα μέλη της Αλμπισελέστε άναψαν τα τελευταία κάρβουνα του τουρνουά, με τις εικόνες να ανοίγουν την όρεξη. Αντιλαμβάνεται δε κανείς τι έχει να γίνει έτσι και καταφέρουν να κάνουν το back to back, λυγίζοντας τους Ίβηρες το βράδυ της Κυριακής (19/7)...