Τελικός Μουντιάλ 2026: Το μπάρμπεκιου της εθνικής Αργεντινής
Η αγάπη των Αργεντινών για το ψητό κρέας είναι γνωστή και οι παίκτες της εθνικής ομάδας δεν θα μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση, με τα μπάρμπεκιου να είναι συχνά ακόμα και κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Μάλιστα, δύο μέρες πριν τον μεγάλο τελικό με αντίπαλο την Ισπανία, τα μέλη της Αλμπισελέστε άναψαν τα τελευταία κάρβουνα του τουρνουά, με τις εικόνες να ανοίγουν την όρεξη. Αντιλαμβάνεται δε κανείς τι έχει να γίνει έτσι και καταφέρουν να κάνουν το back to back, λυγίζοντας τους Ίβηρες το βράδυ της Κυριακής (19/7)...
July 18, 2026
🚨🥩 𝗡𝗘𝗪: The Argentina national team held their final BBQ before the World Cup final yesterday evening.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 18, 2026
The squad have made these BBQ gatherings a tradition throughout the tournament, coming together on several occasions. pic.twitter.com/1ePQtoVDxb
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