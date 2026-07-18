Σε ένα εμβληματικό crossover, ο Λιονέλ Μέσι μίλησε με τον Τομ Μπρέιντι για τη φωτογραφία του Αργεντίνου με τον Λαμίν Γιαμάλ.

Λιονέλ Μέσι, Εμιλιάνο Μαρτίνες και Ρόδρι βρέθηκαν την Παρασκευή (17/7) σε εκδήλωση ονόματι Fanatics Fest, με τον θρύλο του NFL, Τομ Μπρέιντι να αδράχνει την ευκαιρία και να ρωτά τον 39χρονο σταρ για την εμβληματική φωτογραφία του 2007, όπου ο Pulga έκανε μπάνιο τον λιλιπούτειο Λαμίν Γιαμάλ!

«Αυτή η φωτογραφία με τον Λαμίν... Και τώρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι σε έναν τελικό, έπειτα από εκείνη τη φωτογραφία που είχε τραβηχτεί όταν ήταν ακόμη μωρό. Είναι πραγματικά τρελό», ανέφερε αρχικά ο ηγέτης της Αλμπισελέστε, που εν συνεχεία έκανε ένα γενικό σχόλιο για τον νεαρό Ισπανό.

«Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Του εύχομαι καλή επιτυχία, γιατί η επιτυχία του θα είναι και επιτυχία της Μπαρτσελόνα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τον εμποδίσουμε να παίξει στο καλύτερό του επίπεδο. Η Ισπανία έχει μια εξαιρετική ομάδα, όχι μόνο εκείνον. Είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ένας παγκόσμιος σταρ. Είναι μόλις 19 ετών και έχει ολόκληρη την καριέρα μπροστά του. Του εύχομαι τα καλύτερα, αλλά εμείς θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να μην καταφέρει να στεφθεί πρωταθλητής αυτή τη φορά», είπε ο Μέσι.