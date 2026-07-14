Δείτε τις ενδεκάδες Γαλλίας και Ισπανίας για το μεταξύ τους ματς για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Γαλλία και Ισπανία κοντράρονται σε λίγη ώρα στον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τις συνθέσεις των δύο αντιπάλων να γίνονται γνωστές περίπου 90 λεπτά πριν τη σέντρα.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Γαλλία: Μενιάν - Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ντιν - Τσουαμενί, Ραμπιό - Ντεμπελέ, Ολίσε, Μπαρκολά - Μπαπέ

Ισπανία: Σιμόν - Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια - Ρόδρι, Ρούιθ - Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα - Ογιαρθάμπαλ