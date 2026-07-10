Το Βέλγιο έφερε το ματς στα ίσα με την κεφαλιά του Ντε Κετελάρε στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης με την Ισπανία.

Ο Ντε Κετελάρε βρήκε δίχτυα και όλα στα ίσα ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο! Ο παίκτης της Αταλάντα έκανε το 1-1 στο 41ο λεπτό του προημιτελικού, απαντώντας άμεσα στο γκολ του Ρουίθ.

Ο Καστάνιε έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο 25χρονος με καρφωτή κεφαλιά ισοφάρισε για τους Κόκκινους Διαβόλους.