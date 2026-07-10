Ισπανία - Βέλγιο 1-1: Η ισοφάριση των Βέλγων με τον Ντε Κετελάρε (vid)
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Το Βέλγιο έφερε το ματς στα ίσα με την κεφαλιά του Ντε Κετελάρε στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης με την Ισπανία.
Ο Ντε Κετελάρε βρήκε δίχτυα και όλα στα ίσα ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο! Ο παίκτης της Αταλάντα έκανε το 1-1 στο 41ο λεπτό του προημιτελικού, απαντώντας άμεσα στο γκολ του Ρουίθ.
Ο Καστάνιε έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο 25χρονος με καρφωτή κεφαλιά ισοφάρισε για τους Κόκκινους Διαβόλους.
@Photo credits: Associated Press
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