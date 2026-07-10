Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos και το Ισπανία - Βέλγιο
Παρασκευή σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι σαφώς πιο λιτό σε σχέση με τις άλλες μέρες, μιας και το Παγκόσμιο Κύπελλο φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του.
Πριν από αυτά όμως συντονιστείτε στις 14:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και τους Galacticos Live By Interwetten για όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις των ομάδων της Superleague.
Η δράση ξεκινάει στις 21:00 με το πρωτάθλημα Στίβου IAAF Diamond League, το οποίο διεξάγεται στο Μονακό. Αργότερα στις 22:00, η Ισπανία θα τεθεί αντιμέτωπη με το Βέλγιο για μία θέση στην τελική τετράδα του Μουντιάλ.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos Live by Interwetten (14:00, YouTube Gazzetta)
- IAAF Diamond League (21:00 ΕΡΤ1)
- Ισπανία - Βέλγιο (22:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ - Live από Gazzetta)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.