Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της εκπομπής του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων μεταδόσεων της ημέρας.

Παρασκευή σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι σαφώς πιο λιτό σε σχέση με τις άλλες μέρες, μιας και το Παγκόσμιο Κύπελλο φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του.

Πριν από αυτά όμως συντονιστείτε στις 14:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και τους Galacticos Live By Interwetten για όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις των ομάδων της Superleague.

Η δράση ξεκινάει στις 21:00 με το πρωτάθλημα Στίβου IAAF Diamond League, το οποίο διεξάγεται στο Μονακό. Αργότερα στις 22:00, η Ισπανία θα τεθεί αντιμέτωπη με το Βέλγιο για μία θέση στην τελική τετράδα του Μουντιάλ.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας