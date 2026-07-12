Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data παρουσιάζει το πιθανότερο ζευγάρι για τον τελικό του Μουντιάλ και το φαβορί για το τρόπαιο.

Τα... ψέματα τελείωσαν στο φετινό Μουντιάλ, αφού από νωρίς το πρωί της Κυριακής (12/7) έχουν διαμορφωθεί τα δυο ζευγάρια για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Στη μια πλευρά του ταμπλό, η φιναλίστ του 2022 Γαλλία θα κοντραριστεί με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία (14/7, 22:00), σε μια ακόμη «μάχη» Κιλιάν Μπαπέ με Λαμίν Γιαμάλ, ενώ από την άλλη θα έχουμε το ζευγάρωμα της Αγγλίας με την Αργεντινή (15/7, 22:00), 40 χρόνια μετά το μυθικό παιχνίδι του 1986 και το σόου του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Έτσι λοιπόν, η πλατφόρμα του Football Meets Data, αναλύοντας όλα τα δεδομένα, παρουσιάζει τόσο το επικρατέστερο ζευγάρι τελικού, όσο και το φαβορί για το βαρύτιμο τρόπαιο. Τις περισσότερες πιθανότητες να βρεθούν στο ματς της 19ης Ιουλίου έχουν Γαλλία και Αγγλία, ενώ βάσει του υπερυπολογιστή, φαβορί για την κορυφή του κόσμου θεωρούνται οι Τρικολόρ, με ποσοστό 31.5%.

Οι πιθανότητες πρόκρισης στον τελικό

Γαλλία 54.5%

Ισπανία 45.5%

Αγγλία 50.5%

Αργεντινή 49.5

Οι πιθανότητες κατάκτησης