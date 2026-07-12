Μουντιάλ 2026: Το πιθανότερο ζευγάρι τελικού και το φαβορί για την κούπα
Τα... ψέματα τελείωσαν στο φετινό Μουντιάλ, αφού από νωρίς το πρωί της Κυριακής (12/7) έχουν διαμορφωθεί τα δυο ζευγάρια για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Στη μια πλευρά του ταμπλό, η φιναλίστ του 2022 Γαλλία θα κοντραριστεί με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία (14/7, 22:00), σε μια ακόμη «μάχη» Κιλιάν Μπαπέ με Λαμίν Γιαμάλ, ενώ από την άλλη θα έχουμε το ζευγάρωμα της Αγγλίας με την Αργεντινή (15/7, 22:00), 40 χρόνια μετά το μυθικό παιχνίδι του 1986 και το σόου του Ντιέγκο Μαραντόνα.
Έτσι λοιπόν, η πλατφόρμα του Football Meets Data, αναλύοντας όλα τα δεδομένα, παρουσιάζει τόσο το επικρατέστερο ζευγάρι τελικού, όσο και το φαβορί για το βαρύτιμο τρόπαιο. Τις περισσότερες πιθανότητες να βρεθούν στο ματς της 19ης Ιουλίου έχουν Γαλλία και Αγγλία, ενώ βάσει του υπερυπολογιστή, φαβορί για την κορυφή του κόσμου θεωρούνται οι Τρικολόρ, με ποσοστό 31.5%.
Οι πιθανότητες πρόκρισης στον τελικό
- Γαλλία 54.5%
- Ισπανία 45.5%
- Αγγλία 50.5%
- Αργεντινή 49.5
Οι πιθανότητες κατάκτησης
- Γαλλία 31.5%
- Ισπανία 24.6%
- Αγγλία 22.1%
- Αργεντινή 21.9%
Semi-final match-ups 👀#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2WWvIw4E06— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026
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