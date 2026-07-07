Μέσι, ο απόλυτος βασιλιάς: Πρώτος σε γκολ και ασίστ στην ιστορία των Μουντιάλ

Ο Λιονέλ Μέσι το... τερμάτισε και με τη βούλα στο Παγκόσμιο Κύπελο, καθώς πλέον μετράει τα περισσότερα γκολ και τις περισσότερες ασίστ από κάθε άλλον στο παρελθόν!

Ακόμα και στα 39 του συνεχίζει να γράφει ιστορία! Ως ένας εκ των μύθων του ποδοσφαίρου, αν όχι ο απόλυτος θρύλος! Η ανατροπή του αιώνα από την Αργεντινή κόντρα στην Αίγυπτο έφερε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος με γκολ και ασίστ στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα κατάφερε να φέρει τούμπα το ματς και να στείλει την Αλμπισελέστε στους «8» του Μουντιάλ.

Και μπορεί ο πραγματικός λόγος που ο κόσμος υποκλίνεται μπροστά του να είναι για το θέαμα και τις στιγμές ατόφιας μαγείας που προσφέρει μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, όμως οι αριθμοί και τα ρεκόρ που τον συνοδεύουν έχουν με τη σειρά τους τη δική τους αξία. Εν έτει 2026, ο Λιονέλ Μέσι έχει σκαρφαλώσει σε όλες τις κορυφές των Μουντιάλ, καθώς έχει πιάσει πρωτιά σε γκολ και ασίστ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα με το γκολ που πέτυχε κόντρα στην Αίγυπτο έφτασε τα 21 συνολικά και αποτελεί τον κορυφαίο σκόρερ των Παγκοσμίων Κυπέλλων, ενώ με την ασίστ που μοίρασε έφτασε τις εννιά και ξεπέρασε τον Ντιέγο Μαραντόνα για να κάτσει μόνος του αναπαυτικά στον θρόνο στη λίστα με τις περισσότερες ασίστ στην ιστορία του θεσμού.