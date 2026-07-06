Οι ενδεκάδες της μεγάλης μάχης ανάμεσα σε Πορτογαλία και Ισπανία για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πορτογαλία και Ισπανία μετρούν αντίστροφα για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τις δυο χώρες της Ιβηρικής να κοντράρονται για ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες που επέλεξαν οι δυο προπονητές, με τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ συγκεκριμένα να ανακοινώνει τους εξής: Ο Ντιόγο Κόστα κάτω από τα δοκάρια, οι Ρούμπεν Ντίας, Βέιγκα, Κανσέλο και Νούνο Μέντες στην αμυντική γραμμή, ενώ στον άξονα είναι οι Ζοάο Νέβες και Βιτίνια. Ζοάο Φέλιξ, Μπρούνο Φερνάντες, Νέτο και Ρονάλντο στελεχώνουν αντίστοιχα την επίθεση.

Για τους Ισπανούς ο Ουνάι Σιμόν βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Πέδρο Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί και Κουκουρέγια να ενορχηστρώνουν την αμυντική γραμμή. Οι Πέδρι και Ρόδρι είναι το δίδυμο στα χαφ, Μπαένα και Γιαμάλ στα φτερά και ο Ντάνι Όλμο πίσω από τον προωθημένο Ογιαρθάμπαλ.

Πορτογαλία: Ντιόγο Κόστα, Ρούμπεν Ντίας, Βέιγκα, Κανσέλο, Νούνο Μέντες, Μπρούνο Φερνάντες, Ζοάο Νέβες, Βιτίνια, Ζοάο Φέλιξ, Νέτο, Ρονάλντο

Ισπανία: Ουνάι Σιμόν, Πέδρο Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Μπαένα, Ρόδρι, Πέδρι, Όλμο, Ογιαρθάμπαλ, Γιαμάλ