Μουντιάλ 2026: Ο Ντεσάν στο πλευρό του Μπαπέ
O προπονητής του ομοσπονδιακού συγκροτήματος της Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν υποστήριξε δημόσια τον αρχηγό της ομάδας, Κιλιάν Μπαπέ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς πως ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης συμπεριφέρεται σαν «δικτάτορας» από την ώρα που έλαβε το περιβραχιόνιο, τονίζοντας ότι «η πραγματικότητα είναι διαφορετική».
Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα των «μπλέ» με την Παραγουάη για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Γάλλος τεχνικός υποστήριξε πως είναι τυχερός που έχει έναν παίκτη σαν τον Μπαπέ στην ομάδα του και ότι αυτά περί δικτάτορα δεν είναι παρά μυθεύματα των δημοσιογράφων.
«Παιδιά, εσείς κάνετε τον Κιλιάν Μπαπέ να φαίνεται σαν δικτάτορας... η πραγματικότητα είναι ακριβώς το αντίθετο. Η δημόσια εικόνα του δεν αντικατοπτρίζει καθόλου την πραγματικότητα. Ο Κίλιαν ήταν πάντα ώριμος και όλη η ομάδα τον ακολουθεί. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω τον Κίλιαν αρχηγό. Όποτε μιλάει εντός και εκτός γηπέδου, αντιπροσωπεύει ολόκληρη την ομάδα».
Didier Deschamps, sobre as críticas quem Kylian Mbappé vem sofrendo após virar capitão da Seleção da França.— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 5, 2026
"Não, ele não mudou. Vocês o fazem parece um ditador. O Kylian tem uma imagem para alguns do lado de fora que não corresponde em nada à realidade."
📽️@TNTSportsBR pic.twitter.com/4B1z8niXqZ
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