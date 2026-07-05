Ο προπονητής της Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν, υποστήριξε δημόσια τον αρχηγό της ομάδας, Κιλιάν Μπαπέ, αναφορικά με τη σκληρή κριτική που έχει δεχτεί το τελευταίο διάστημα.

O προπονητής του ομοσπονδιακού συγκροτήματος της Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν υποστήριξε δημόσια τον αρχηγό της ομάδας, Κιλιάν Μπαπέ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς πως ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης συμπεριφέρεται σαν «δικτάτορας» από την ώρα που έλαβε το περιβραχιόνιο, τονίζοντας ότι «η πραγματικότητα είναι διαφορετική».

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα των «μπλέ» με την Παραγουάη για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Γάλλος τεχνικός υποστήριξε πως είναι τυχερός που έχει έναν παίκτη σαν τον Μπαπέ στην ομάδα του και ότι αυτά περί δικτάτορα δεν είναι παρά μυθεύματα των δημοσιογράφων.

«Παιδιά, εσείς κάνετε τον Κιλιάν Μπαπέ να φαίνεται σαν δικτάτορας... η πραγματικότητα είναι ακριβώς το αντίθετο. Η δημόσια εικόνα του δεν αντικατοπτρίζει καθόλου την πραγματικότητα. Ο Κίλιαν ήταν πάντα ώριμος και όλη η ομάδα τον ακολουθεί. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω τον Κίλιαν αρχηγό. Όποτε μιλάει εντός και εκτός γηπέδου, αντιπροσωπεύει ολόκληρη την ομάδα».