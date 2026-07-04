Το Πράσινο Ακρωτήρι ισοφάρισε σε 2-2 με το αδιανόητο σουτ του Καμπράλ στο 103'

Πολύ σκληρό για να... πεθάνει το Πράσινο Ακρωτήρι! Οι Μπλε Καρχαρίες ισοφάρισαν σε 2-2 την Αργεντινή με το γκολ-έργο τέχνης του Καμπράλ στο 103'.

Ο μπακ των Αφρικανών εξαπέλυσε κεραυνό με φάλτσα έξω από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι του Μαρτίνες. Στη συνέχεια έτρεξε να το πανηγυρίσει έξαλλα στις εξέδρες.