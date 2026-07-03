Σκοράροντας από μια φορά σε κάθε ημίχρονο, η Ελβετία επικράτησε εύκολα 2-0 της Αλγερίας και συνεχίζει στους «16» του Μουντιάλ.

Πραγματοποιώντας μια μεστή εμφάνιση και δίχως να εντυπωσιάσει με την απόδοσή της, η Ελβετία επικράτησε εύκολα με 2-0 της Αλγερίας και πήρε το 13ο εισιτήριο για τη φάση των «16» του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου της Βόρειας Αμερικής.

Από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο για την ομάδα του Μουράτ Γιακίν (Εμπολό 10', Εντόι 46') που περιμένουν τον αντίπαλό τους από το ζευγάρι Κολομβία - Γκάνα (4/7, 04:30).

Το ματς:

Η Ελβετία ευτύχησε να προηγηθεί στην πρώτη αξιόλογη στιγμή του παιχνιδιού στο 10ο λεπτό. Ο Μανζάμπι έκανε ωραία ατομική ενέργεια από τα αριστερά και σέρβιρε έτοιμο γκολ στον επερχόμενο Εμπολό για το 1-0. Λίγο αργότερα (15') μάλιστα ο ίδιος παίκτης (σσ Μανζάμπι) δημιούργησε ξανά, όμως το τελείωμα του Ζακάρια μπλόκαρε ο Ζιντάν.

Στο 37' ο μέσος της Μονακό απείλησε ξανά, όμως η κεφαλιά του από καλή θέση έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με μια πολύ καλή στιγμή για τους Αφρικανούς και τον Μάζα να μην μπορεί να σημαδέψει σωστά από καλή θέση στο 45+2.

Με το... καλησπέρα στο δεύτερο ημίχρονο (46') η ομάδα του Μουράτ Γιακίν έκανε το 2-0. Ο Ζακάρια έκανε το γύρισμα, η μπάλα έφτασε στον Εντόι και εκείνος με ωραίο τελείωμα την έστειλε στο πλαϊνό δίχτυ του Ζιντάν.

Η Αλγερία παρότι πίσω στο σκορ, δεν μπόρεσε να βρει τις φάσεις για να μειώσει στο σκορ, με τους τυπικά γηπεδούχους να πλησιάζουν στο 3-0 με τον Ρίντερ, που όμως εκτέλεσε πάνω στον Ζιντάν στο 75'. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής (σσ Ρίντερ) έχασε και την ευκαιρία του... Μουντιάλ στο 81', όταν δεν μπόρεσε να σκοράρει προ κενής εστίας.

Το 2-0 έμεινε μέχρι το τελικό τριπλό σφύριγμα και οι Ελβετοί πήραν το εισιτήριο των «16» και πλέον περιμένουν τον νικητή του Κολομβία - Γκάνα (4/7, 04:30).

Ελβετία (Μουράτ Γιακίν): Κόμπελ, Ζακάρια (87' Βίντμερ), Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκεζ, Φρόιλερ, Τζάκα, Εντόι (87' Αμπισέρ), Βάργκας (71' Ρίντερ) , Μανζάμπι (71' Όκαφορ), Εμπολό (83' Αμντούνι).

Αλγερία (Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς): Ζιντάν, Μπελγκάλι (82' Μπουλμπίνα), Μαντί, Μπενσεμπαϊνί, Αϊτ-Νουρί, Τσερούκι (58' Γκουίρι), Μπενταλέμπ (72' Μπουνταουί), Αουάρ (59' Ατζάμ), Μαχρέζ (72' Μούσα) , Σαϊμπι, Μάζα.