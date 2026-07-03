Ελβετία - Αλγερία: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα της εύκολης νίκης της Ελβετίας απέναντι στην Αλγερία με 2-0 στους «32» του φετινού Μουντιάλ.
Η Ελβετία επικράτησε εύκολα με 2-0 απέναντι στην Αλγερία και συνεχίζει στους «16» του Μουντιάλ χωρίς να... ιδρώσει.
Από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο για την ομάδα του Μουράτ Γιακίν (Εμπολό 10', Εντόι 46') που περιμένει μα μάθει τον αντίπαλό της από το ζευγάρι Κολομβία - Γκάνα (4/7, 04:30).
Δείτε τα highlights του ματς
@Photo credits: Associated Press
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