Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες της Ισπανίας και της Αυστρίας που διασταυρώνουν τα ξίφη τους για τη φάση των «32» του Μουντιάλ.

Κορυφώνεται η αγωνιστική δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με την Ισπανία να αντιμετωπίζει την Αυστρία για τη φάση των «32» της διοργάνωσης. Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε απέφυγε τις εκπλήξεις και κατέβασε την πιο δυνατή ενδεκάδα, με στόχο την πρόκριση.

Ο Ουνάι Σιμόν βρίσκεται κλασικά κάτω από τα δοκάρια, ενώ μπροστά του είναι οι Πέδρο Πόρτο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ και Κουκουρέγια. Στα χαφ επιλέχθηκαν οι Πέδρι και Ρόδρι, με τους Γιαμάλ και Μπαένα στα άκρα. Ο Ντάνι Όλμο από την πλευρά του θα έχει ρόλο δεκαριού, πίσω από τον προωθημένο Ογιαρθάμπαλ.

Την ίδια ώρα ο Ραλφ Ράνγκνικ επέλεξε τον Σλάγκερ κάτω από τα δοκάρια, με τους Πος, Ντανσό, Αλάμπα και Λάιμερ να σχηματίζουν την οπισθοφυλακή. Σέιβαλντ και Σλάγκερ αποτελούν δίδυμο στα χαφ, πίσω από τους Σμιντ, Ζάμπιτσερ και Βάνερ. Τον ρόλο του μοναδικού φορ έχει ο Γκρέγκοριτς της Άουγκσμπουργκ.

Ισπανία: Ουνάι Σιμόν, Πέδρο Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Πέδρι, Γιαμάλ, Μπαένα, Ντάνι Όλμο, Ογιαρθάμπαλ

🚨 OFFICIAL | The boys are ready.



our XI for tonight's showdown in LA. 🔥🇪🇸#VamosEspaña | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/z136FspdKh — Spanish Football (@SpainIsFootball) July 2, 2026

Αυστρία: Σλάγκερ, Πος, Ντανσό, Αλάμπα, Λάιμερ, Σέιβαλντ, Σλάγκερ, Σμιντ, Ζάμπιτσερ, Βάνερ, Γκρέγκοριτς

