Βέλγιο - Σενεγάλη: Το γκολ του Σαρ
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Ένα τρομερό γκολ του Σαρ στο 51ο λεπτό έφερε το 2-0 για τη Σενεγάλη ενάντια στο Βέλγιο.
Γερές βάσεις πρόκρισης έβαλε η Σενεγάλη, καθώς στο 51ο λεπτό του αγώνα με το Βέλγιο, ο Νιακατέ βρήκε με τρομερή βαθιά μπαλιά τον Σαρ και εκείνος αφού έκανε απίθανο κοντρόλ, εκτέλεσε με δυνατό σουτ του Κουρτουά, κάνοντας το 2-0 για τα Λιοντάρια της Τεράνγκα!
@Photo credits: Associated Press
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