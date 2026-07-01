Μεξικό - Ισημερινός 2-0: Τα highlights της πρόκρισης των γηπεδούχων (vid)
Το Μεξικό υπερκέρασε το εμπόδιο του Ισημερινού με 2-0 στην Πόλη του Μεξικού, με το Αζτέκα να φλέγεται. Το σύνολο του Αγκίρε πανηγύρισε την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ 2026. Πλέον, περιμένει την έκβαση του ζευγαριού Αγγλία - Λ.Δ Κονγκό για να μάθει τον αντίπαλό του. Ο αγώνας άρχισε με μια ώρα καθυστέρηση εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης πριν τη σέντρα. Ο Κινιόνες (22') και ο Χιμένες (31') ήταν οι σκόρερ των συνδιοργανωτών.
Δείτε τα highlights:
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