Το Μεξικό κέρδισε με 2-0 τον Ισημερινό και τσέκαρε το εισιτήριο για τους «16» του Μουντιάλ 2026. Δείτε τα highlights του αγώνα.

Το Μεξικό υπερκέρασε το εμπόδιο του Ισημερινού με 2-0 στην Πόλη του Μεξικού, με το Αζτέκα να φλέγεται. Το σύνολο του Αγκίρε πανηγύρισε την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ 2026. Πλέον, περιμένει την έκβαση του ζευγαριού Αγγλία - Λ.Δ Κονγκό για να μάθει τον αντίπαλό του. Ο αγώνας άρχισε με μια ώρα καθυστέρηση εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης πριν τη σέντρα. Ο Κινιόνες (22') και ο Χιμένες (31') ήταν οι σκόρερ των συνδιοργανωτών.

Δείτε τα highlights: