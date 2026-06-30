Μουντιάλ 2026: Η «επίσκεψη» των οπαδών του Μεξικού στο ξενοδοχείο της αποστολής του Εκουαδόρ (vid)
Οι Μεξικανοί οπαδοί αποφάσισαν να χρησιμοποιούν το πλεονέκτημα της έδρας τους λίγα 24ώρα πριν από την αναμέτρηση κόντρα στο Εκουαδόρ για τους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πιο συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι ο Μεξικανός προπονητής Χαβιέρ Αγκίρε δήλωσε ότι πιστεύει πως οι φίλοι της ομάδας του θα κάνουν τη διαφορά στον επικείμενο αγώνα.
«Είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή, αυτή την εβδομάδα ή τις δύο τελευταίες, υπάρχει πολλή χαρά, και εσωτερικά. Μπορείς να το καταλάβεις απλώς παρακολουθώντας την προπόνηση. Είναι σοβαροί όταν προπονούνται, αλλά όταν πρόκειται για προσαρμογές, είναι πειθαρχημένοι. Είχαμε τα πάνω μας και τα κάτω μας σαν ομάδα, αλλά τώρα είμαστε σε καλό σημείο».
«Το γηπεδούχο κοινό μας είναι ο 12ος παίκτης μας. Δεν θέλω να πω ότι δεν έχουμε υποστήριξη αλλού, αλλά γνωρίζουμε ότι έχουμε μια ολόκληρη χώρα πίσω μας και αυτό μας παρακινεί πολύ. Θα έλεγα ότι είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι για το τι θα ακολουθήσει», τόνισε ο τεχνικός της γηπεδούχου ομάδας.
Δείτε ΕπίσηςΜουντιάλ 2026: Ο πρόεδρος του Εκουαδόρ κήρυξε εθνική αργία, μετά την πρόκριση της χώρας στους «32»
Ο Αγκίρε μπορεί να πιστεύει ότι οι οπαδοί του Μεξικού θα κάνουν πολύ θόρυβο μέσα στο γήπεδο, όμως η αλήθεια είναι ότι κάνουν επίσης πολύ θόρυβο και έξω από αυτό και πιο συγκεκριμένα έξω από το ξενοδοχείο που διαμένει η αποστολή της χώρας του Ισημερινού.
Αναλυτικότερα, αρκετά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν Μεξικανούς οπαδούς να κορνάρουν, να χρησιμοποιούν τρομπέτες και να κάνουν θόρυβο έξω από το ξενοδοχείο του Εκουαδόρ κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε μία προσπάθεια να μην αφήσουν τους παίκτες να κοιμηθούν και να λάβουν την απαραίτητη ξεκούραση τους.
AFICIÓN MEXICANA 🇲🇽 VINO AL HOTEL DE ECUADOR 🇪🇨— Zaritzi Sosa (@zaritzisosa) June 30, 2026
Los aficionados han venido con sus carros, trompetas, motos, todo haciendo ruido para la selección sudamericana, tratando de no dejarlos dormir. Jugadores se asoman desde sus habitaciones. pic.twitter.com/ltJ6i0DKfn
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.