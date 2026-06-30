Μουντιάλ 2026: Η «επίσκεψη» των οπαδών του Μεξικού στο ξενοδοχείο της αποστολής του Εκουαδόρ (vid)

Μεξικανοί οπαδοί βρέθηκαν έξω από ξενοδοχείο που διαμένει η αποστολή του Εκουαδόρ, για να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερη φασαρία, ενόψει της μεταξύ τους αναμέτρησης.

Οι Μεξικανοί οπαδοί αποφάσισαν να χρησιμοποιούν το πλεονέκτημα της έδρας τους λίγα 24ώρα πριν από την αναμέτρηση κόντρα στο Εκουαδόρ για τους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πιο συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι ο Μεξικανός προπονητής Χαβιέρ Αγκίρε δήλωσε ότι πιστεύει πως οι φίλοι της ομάδας του θα κάνουν τη διαφορά στον επικείμενο αγώνα.

«Είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή, αυτή την εβδομάδα ή τις δύο τελευταίες, υπάρχει πολλή χαρά, και εσωτερικά. Μπορείς να το καταλάβεις απλώς παρακολουθώντας την προπόνηση. Είναι σοβαροί όταν προπονούνται, αλλά όταν πρόκειται για προσαρμογές, είναι πειθαρχημένοι. Είχαμε τα πάνω μας και τα κάτω μας σαν ομάδα, αλλά τώρα είμαστε σε καλό σημείο».

«Το γηπεδούχο κοινό μας είναι ο 12ος παίκτης μας. Δεν θέλω να πω ότι δεν έχουμε υποστήριξη αλλού, αλλά γνωρίζουμε ότι έχουμε μια ολόκληρη χώρα πίσω μας και αυτό μας παρακινεί πολύ. Θα έλεγα ότι είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι για το τι θα ακολουθήσει», τόνισε ο τεχνικός της γηπεδούχου ομάδας.

Ο Αγκίρε μπορεί να πιστεύει ότι οι οπαδοί του Μεξικού θα κάνουν πολύ θόρυβο μέσα στο γήπεδο, όμως η αλήθεια είναι ότι κάνουν επίσης πολύ θόρυβο και έξω από αυτό και πιο συγκεκριμένα έξω από το ξενοδοχείο που διαμένει η αποστολή της χώρας του Ισημερινού.

Αναλυτικότερα, αρκετά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν Μεξικανούς οπαδούς να κορνάρουν, να χρησιμοποιούν τρομπέτες και να κάνουν θόρυβο έξω από το ξενοδοχείο του Εκουαδόρ κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε μία προσπάθεια να μην αφήσουν τους παίκτες να κοιμηθούν και να λάβουν την απαραίτητη ξεκούραση τους.