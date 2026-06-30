Γαλλία - Σουηδία: Οι ενδεκάδες των ομάδων
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Δείτε τις ενδεκάδες Γαλλίας και Σουηδίας για τη μεταξύ τους αναμέτρηση για τους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Γαλλία και Σουηδία κοντράρονται στο Νιου Τζέρσι για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τις συνθέσεις των δύο ομάδων να γίνονται γνωστές.
Οι ενδεκάδες των ομάδων
Γαλλία: Μενιάν - Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ντιν - Τσουαμενί, Ραμπιό, Ολίσε - Ντεμπελέ, Μπαρκολά, Μπαπέ
Σουηδία: Ζέτερστρεμ - Σβένσον, Λαγκερμπίλκε, Λίντελοφ, Γκούντμουντσον, Στράουντ - Μπέργκβαλ, Αγιάρι - Ελάνγκα, Γιόκερες, Ίσακ
@Photo credits: Associated Press
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