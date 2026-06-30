Δείτε γκολ και φάσεις από το 2-1 της Νορβηγίας ενάντια στην Ακτή Ελεφαντοστού.

Με Νούσα & Ντιαλό να πετυχαίνουν γκολάρες και τον Χάαλαντ να μιλά την κατάλληλη στιγμή, η Νορβηγία επικράτησε 2-1 της Ακτής Ελεφαντοστού και εξασφάλισε την πρόκριση στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια.