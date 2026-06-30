Ολλανδία - Μαρόκο: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Ολλανδία - Μαρόκο: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Ολλανδία και το Μαρόκο κοντράρονται στο Μοντερέι του Μεξικού για τους «32» του Μουντιάλ 2026. Δείτε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Στον πάγκο ο Ελ Καμπί του Ολυμπιακού.

Ώρα... «32» για Ολλανδία και Μαρόκο! Οι δύο χώρες διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Μοντερέι του Μεξικού (04:00, ΕΡΤ 1) με διακύβευμα το πολυπόθητο εισιτήριο για τους «16» του Μουντιάλ 2026.

Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση τον Καναδά, που εχτές απέκλεισε τη Νότια Αφρική με 1-0, χάρη στο γκολ του Εουστάκιο στο φινάλε του ματς.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού ξεκινά από τον πάγκο των Αφρικανών, ενώ ο πρώην μέσος του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ, είναι στο βασικό σχήμα.

Αναλυτικά οι ενδεκάδες:

 

Ολλανδία (Ρόναλντ Κούμαν): Φερμπρούχεν, Ακε, Φαν Νταικ, Φαν Χέκε, Φαν Ντε Φεν, Ντε Γιονγκ, Χράφενμπεργκ, Ντάμφρις, Χάκπο, Σάμερβιλ, Μπρόμπεϊ

Μαρόκο (Μοχάμεντ Ουάχμπι): Μπούνου, Μαζράουι, Ριάντ, Ντιόπ, Χακίμι, Μπουαντί, Ελ Αϊναουί, Ελ Κανούς, Ουναΐ, Μπραχίμ Ντίας, Σαϊμπάρι

@Photo credits: Associated Press

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    MUNDIAL Τελευταία Νέα