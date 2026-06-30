Ολλανδία - Μαρόκο: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων
Ώρα... «32» για Ολλανδία και Μαρόκο! Οι δύο χώρες διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Μοντερέι του Μεξικού (04:00, ΕΡΤ 1) με διακύβευμα το πολυπόθητο εισιτήριο για τους «16» του Μουντιάλ 2026.
Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση τον Καναδά, που εχτές απέκλεισε τη Νότια Αφρική με 1-0, χάρη στο γκολ του Εουστάκιο στο φινάλε του ματς.
Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού ξεκινά από τον πάγκο των Αφρικανών, ενώ ο πρώην μέσος του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ, είναι στο βασικό σχήμα.
Αναλυτικά οι ενδεκάδες:
Ολλανδία (Ρόναλντ Κούμαν): Φερμπρούχεν, Ακε, Φαν Νταικ, Φαν Χέκε, Φαν Ντε Φεν, Ντε Γιονγκ, Χράφενμπεργκ, Ντάμφρις, Χάκπο, Σάμερβιλ, Μπρόμπεϊ
Μαρόκο (Μοχάμεντ Ουάχμπι): Μπούνου, Μαζράουι, Ριάντ, Ντιόπ, Χακίμι, Μπουαντί, Ελ Αϊναουί, Ελ Κανούς, Ουναΐ, Μπραχίμ Ντίας, Σαϊμπάρι
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Netherlands XI in the World Cup Round of 32 vs. Morocco! 🇳🇱💫 pic.twitter.com/BYPN2sm28m— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 29, 2026
Morocco’s XI to face the Netherlands in the World Cup Round of 32 🇲🇦🦁 pic.twitter.com/9X1KDOCUoe— 𝗠𝗼𝗿𝗼𝗰𝗰𝗼 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗡𝗲𝘄𝘀 | 𝗠𝗙𝗡 (@MFN_TW) June 29, 2026
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