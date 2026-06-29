Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες των Γερμανία και Παραγουάη, οι οποίες κοντράρονται για μια θέση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Χωρίς εκπλήξεις ανακοινώθηκε η ενδεκάδα της Γερμανίας για το ματς της φάσης των «32» απέναντι στην Παραγουάη. Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν επέλεξε τον Νόιερ κάτω από τα δοκάρια, με αμυντική τετράδα αποτελούμενη από τους Κίμιχ, Ρούντιγκερ, Τα και Μπράουν.

Στον άξονα είναι τοποθετημένοι οι Ενμέτσα και Πάβλοβιτς, ενώ πιο μπροστά δεσπόζουν τα ονόματα των Βιρτζ, Ουντάβ και Σανέ, πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Χάβερτς.

Για την Παραγουάη, ο Χιλ βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Κάσερες, Γκόμες, Κανάλε και Αλόνσο στην άμυνα. Κούμπας, Μπομπαντίγια και Γκαλάρθα σχηματίζουν τη μεσαία γραμμή, με τους Αλμιρόν και Ενσίσο ακροβολημένους στις πτέρυγες. Για την κορυφή της επίθεσης επιλέχθηκε ο Αβάλος.

Γερμανία: Νόιερ, Κίμιχ, Ρούντιγκερ, Τα, Μπράουν, Ενμέτσα, Πάβλοβιτς, Βιρτς, Ουντάβ, Σανέ, Χάβερτς

Παραγουάη: Χιλ, Κάσερες, Γκόμες, Κανάλε, Αλόνσο, Κούμπας, Μομπαντίγια, Γκαλάρθα, Ενσίσο, Αλμιρόν, Άβαλος