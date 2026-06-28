Μέσι: Το σερί με γκολ στο Μουντιάλ ξεκίνησε από το πιο άστοχο σύνθημα
Στις 3 Δεκεμβρίου 2022, η Αργεντινή έβαζε σε ράγες την επιτυχημένη, όπως εξελίχτηκε, προσπάθειά της να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου, επικρατώντας 2-1 της Αυστραλίας και εξασφαλίζοντας την παρουσία της στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.
Τον δρόμο για τη νίκη, είχε ανοίξει με συρτό σουτ στο 35ο λεπτό ο Λιονέλ Μέσι, που έκτοτε σκοράρει ακατάπαυστα στη διοργάνωση, φτάνοντας ενάντια στην Ιορδανία τους επτά συνεχόμενους αγώνες με γκολ - περισσότερους από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή!
Το σερί αυτό δε, είχε ξεκινήσει υπό τους ήχους ενός από τα πιο άστοχα συνθήματα που έχουμε ακούσει... «Πού είναι ο Μέσι» φώναζαν Αυστραλοί φίλαθλοι δευτερόλεπτα πριν ο Pulga παραβιάσει την εστία τους. Λες και... τσίγκλησαν το θηρίο, με αποτελέσματα καταστροφικά για κάθε αντίπαλο της Αλμπισελέστε!
Messi’s run of scoring in seven consecutive World Cup games started when Australian fans mocked him “Where is Messi?”
by u/Srihari_stan in soccer
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