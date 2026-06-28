Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι έσπασε κι άλλο ρεκόρ, σκόρερ για 7ο σερί ματς!
Τι και αν ήρθε από τον πάγκο στο 60ο λεπτό κόντρα στην Ιορδανία; Ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε και πάλι για την Αλμπισελέστε, διαμορφώνοντας το τελικό 1-3 για την Παγκόσμια πρωταθλήτρια κόντρα στην Ιορδανία, που έκανε το 3/3 στη φάση των ομίλων και φορτσάρει για τα νοκ-άουτ.
Ο Pulga με απίθανη απευθείας εκτέλεση φάουλ (που κέρδισε ο ίδιος) στο 80', έφτασε τα 6 γκολ στο φετινό τουρνουά και συνολικά τα 19 στην ιστορία του θεσμού, όμως πέραν αυτού, κατάφερε να σπάσει ένα ακόμη ρεκόρ. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια Μουντιάλ!
Η αρχή έγινε στο πρώτο νοκ-άουτ ματς στη διοργάνωση του Κατάρ το 2022, όταν και βρήκε δίχτυα απέναντι στην Αυστραλία (2-1). Ακολούθησε ένα ακόμη γκολ κόντρα στην Ολλανδία (2-2, 4-3 πεν.) και ένα απέναντι στην Κροατία στον ημιτελικό (3-0).
Έπειτα, ήρθε η «ντοπιέτα» στον ανεπανάληπτο τελικό με τη Γαλλία (3-3, 4-2 πεν.) όπου η Αλμπισελέστε σήκωσε ψηλά το τρόπαιο, ενώ στην τρέχουσα διοργάνωση σκόραρε σε κάθε ένα από τα τρία ματς των ομίλων.
💥🇦🇷 Lionel Messi breaks another record as he becomes the FIRST PLAYER EVER to score in 7 consecutive World Cup games.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026
Perfect free kick. 🎨 pic.twitter.com/vgWxKSV6CW
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