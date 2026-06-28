Ο Λιονέλ Μέσι κατάφερε να σπάσει ένα ακόμη ρεκόρ, στο 1-3 της Αργεντινής επί της Ιορδανίας.

Τι και αν ήρθε από τον πάγκο στο 60ο λεπτό κόντρα στην Ιορδανία; Ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε και πάλι για την Αλμπισελέστε, διαμορφώνοντας το τελικό 1-3 για την Παγκόσμια πρωταθλήτρια κόντρα στην Ιορδανία, που έκανε το 3/3 στη φάση των ομίλων και φορτσάρει για τα νοκ-άουτ.

Ο Pulga με απίθανη απευθείας εκτέλεση φάουλ (που κέρδισε ο ίδιος) στο 80', έφτασε τα 6 γκολ στο φετινό τουρνουά και συνολικά τα 19 στην ιστορία του θεσμού, όμως πέραν αυτού, κατάφερε να σπάσει ένα ακόμη ρεκόρ. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια Μουντιάλ!

Η αρχή έγινε στο πρώτο νοκ-άουτ ματς στη διοργάνωση του Κατάρ το 2022, όταν και βρήκε δίχτυα απέναντι στην Αυστραλία (2-1). Ακολούθησε ένα ακόμη γκολ κόντρα στην Ολλανδία (2-2, 4-3 πεν.) και ένα απέναντι στην Κροατία στον ημιτελικό (3-0).

Έπειτα, ήρθε η «ντοπιέτα» στον ανεπανάληπτο τελικό με τη Γαλλία (3-3, 4-2 πεν.) όπου η Αλμπισελέστε σήκωσε ψηλά το τρόπαιο, ενώ στην τρέχουσα διοργάνωση σκόραρε σε κάθε ένα από τα τρία ματς των ομίλων.