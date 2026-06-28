Ιορδανία - Αργεντινή: Στο 2-0 με Λο Σέλσο και Μαρτίνες η Ασημένια (vid)

Ιορδανία - Αργεντινή: Στο 2-0 με Λο Σέλσο και Μαρτίνες η Ασημένια (vid)
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Η Αργεντινή προηγείται 2-0 της Ιορδανίας στο ημίχρονο με τα γκολ των Λο Σέλσο και Μαρτίνες, σε ένα ματς που ο Λιονέλ Μέσι δεν αγωνίζεται.

Φαίνεται να... καθαρίζει την Ιορδανία και την υπόθεση πρωτιά από το ημίχρονο η Αργεντινή! Η Αλμπισελέστε προηγείται με 2-0 με τα γκολ των Λο Σέλσο και Λαουτάρο Μαρτίνες, σε έναν αγώνα που δεν αγωνίζεται ο Λιονέλ Μέσι για λόγους ξεκούρασης.

Στο 19ο λεπτό, ο Τζιοβάνι Λο Σέλσο με μια εκτέλεση φάουλ-ποίημα έκανε το 1-0 για την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, στέλνοντας την μπάλα στο παραθυράκι.

Στο 31', ο Λαουτάρο Μαρτίνες από την άσπρη βούλα διαμόρφωσε το 2-0 του πρώτου μισού για τη χώρα της Νότιας Αμερικής.

 

@Photo credits: Associated Press

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