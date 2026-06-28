Όπως αναμενόταν, ο Λιονέλ Μέσι έμεινε εκτός ενδεκάδας για το ματς της Αργεντινής με την Ιορδανία.

Ήταν ήδη γνωστό, πλέον είναι και επίσημο. Ο Λιονέλ Μέσι θα καθίσει στον πάγκο για την τελευταία αναμέτρηση της Αργεντινής στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κόντρα στην Ιορδανία, με τον Λιονέλ Σκαλόνι να τον ξεκουράζει ενόψει νοκ άουτ.

Ο 39χρονος σταρ έχει μπει πολύ δυναμικά στον θεσμό και με πέντε τέρματα είναι ήδη ο πρώτος σκόρερ για φέτος, ενώ έχει καταφέρει να ανέβει και στην κορυφή των σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ, έχοντας πλέον 18. Για να βρει δε κανείς την τελευταία φορά που ο Pulga έμεινε στον πάγκο σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου, πρέπει να πάει πίσω στο 2006...

Η ενδεκάδα της Αργεντινής

Ε. Μαρτίνες - Σιμεόνε, Οταμέντι, Σενέσο, Ταλιαφίκο - Λο Σέλσο, Παλάσιος, Παρέδες, Παζ - Άλβαρες, Λ. Μαρτίνες