Φουντώνουν τα προβλήματα για τον Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος κατηγορείται για εκβιαστικές πρακτικές από τον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιορδανίας.

Τέλος δεν έχουν τα προβλήματα για τη FIFA και τον Τζάνι Ινφαντίνο! Ο ασκός του Αιόλου έχει ανοίξει για τα καλά μετά την αποτυχημένη απόπειρα του Ελβετού να πουλήσει μετοχές του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, απόφαση που προκάλεσε σεισμικές αντιδράσεις στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Τη στιγμή μάλιστα που η UEFA ζητάει την άμεση παραίτησή του και την αναδιάρθρωση της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας, ο Ιταλοελβετός έχει ακόμα έναν πονοκέφαλό να αντιμετωπίσει. Αυτή τη φορά ωστόσο, τα προβλήματα έρχονται από τη Μέση Ανατολή. Με ανάρτησή του συγκεκριμένα στα social media, ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιορδανίας κατηγόρησε τον Ινφαντίνο για εκβιασμό!

Μέσω ενός καταγγελτικού μηνύματος, ο Αλί Αλ Χουσέιν αποκάλυψε πως η FIFA χρωστάει χρηματικές οφειλές προς την Ομοσπονδία της Ιορδανίας και του μεταφέρθηκε πως πως το πρόβλημα της χώρας του λυνόταν μόνο σε περίπτωση που εξέφραζε δημόσια τη στήριξή της προς τον Ινφαντίνο!

«Δεν λείπουν τα προβλήματα στη FIFA. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω αναφέροντας ορισμένα από αυτά από τη σκοπιά μιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, και συγκεκριμένα της Ιορδανίας, η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Είμαστε μια μικρή χώρα, με περιορισμένους οικονομικούς πόρους για την ομοσπονδία μας, και χρειάστηκε να ξεπεράσουμε τεράστια εμπόδια. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την είσοδο των φιλάθλων μας στις Ηνωμένες Πολιτείες: πολλοί δεν έλαβαν βίζα, παρότι είχαν ήδη αγοράσει εισιτήρια – εισιτήρια που, όπως όλοι γνωρίζουμε, πωλήθηκαν σε εξωφρενικές τιμές.

Δεύτερον, η κυβέρνηση των ΗΠΑ, μέσω του πλαισίου που ισχύει για τη FIFA, μας επιβάλλει φορολόγηση για τη συμμετοχή μας στη διοργάνωση. Πρόκειται για χρήματα που θα έπρεπε να καταλήξουν στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο μας. Το ίδιο δεν ίσχυσε για τις ομάδες που αγωνίστηκαν και είχαν ως βάση τους τον Καναδά ή το Μεξικό. Εμείς, όμως, επειδή βρεθήκαμε στις ΗΠΑ, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα τεράστιο φορολογικό κόστος μόνο και μόνο λόγω της συμμετοχής μας.

Τρίτον, από τον περασμένο Δεκέμβριο περιμένουμε τα χρηματικά έπαθλα που αναλογούν στους ποδοσφαιριστές μας από το Αραβικό Κύπελλο στο Κατάρ, μια διοργάνωση της FIFA. Τα χρήματα που δικαιούται η ομάδα μας για την πρόκρισή της στον τελικό δεν έχουν ακόμη καταβληθεί, την ώρα που η FIFA διαφημίζει τα δισεκατομμύρια που διαθέτει στα αποθεματικά της.

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το πραγματικό πρόβλημα βρίσκεται στην ηγεσία. Εδώ και μήνες η FIFA αρνείται να μας συνδράμει σε αυτά, αλλά και σε άλλα ζητήματα. Μέχρι που, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μου μεταφέρθηκε προφορικά ότι, εάν εξέφραζα δημόσια τη στήριξή μου προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο, αυτό θα συνέβαλλε σημαντικά στο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της ομοσπονδίας μας.

Στην Ιορδανία είμαστε υπερήφανοι που υπερασπιζόμαστε τις αρχές της ηθικής και της ακεραιότητας. Δεν τον στηρίξαμε στο παρελθόν και ασφαλώς δεν πρόκειται να το κάνουμε τώρα. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να εκληφθεί παρά ως εκβιασμός και αρνούμαστε να υποκύψουμε σε τέτοιες πρακτικές» τονίζεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου.