Κροατία - Γκάνα 2-1: Τα highlights του αγώνα
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Δείτε γκολ και φάσεις από το 2-1 της Κροατίας ενάντια στην Γκάνα.
Με γκολ των Σούτσιτς και Βλάσιτς, η Κροατία κατάφερε να επικρατήσει 2-1 της Γκάνας και να περάσει στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τους ηττημένους να προκρίνονται και αυτοί ως μία από τις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Associated Press
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