Δείτε γκολ και φάσεις από το 2-1 της Κροατίας ενάντια στην Γκάνα.

Με γκολ των Σούτσιτς και Βλάσιτς, η Κροατία κατάφερε να επικρατήσει 2-1 της Γκάνας και να περάσει στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τους ηττημένους να προκρίνονται και αυτοί ως μία από τις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες.