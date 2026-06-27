Μουντιάλ 2026: Στους «32» Βέλγιο και Αίγυπτος - Περιμένει και ελπίζει το Ιράν
Ολοκληρώθηκε και το 7ο γκρουπ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, με το Βέλγιο και την Αίγυπτο να περνάνε στους «32» της διοργάνωσης. Οι Βέλγοι υπέταξαν την τελευταία αγωνιστική με 5-1 τη Νέα Ζηλανδία και πήραν την πρωτιά, ενώ Αίγυπτος και Ιράν έμειναν στην ισοπαλία, με την ομάδα του Ταρέμι να τερματίζει στην τρίτη θέση με 3 βαθμούς και θα πρέπει να περιμένει μέχρι το τέλος για να δει αν πήρε την πρόκριση.
Το Βέλγιο θα μάθει τον αντίπαλο του σε κλήρωση μεταξύ των τρίτων ομάδων μεταξύ των Ομίλων 1-5-8-9-10, ενώ η «παρέα» του Σαλάχ θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία και στο βάθος αχνοφαίνεται η Αργεντινή.
Μουντιάλ 2026 - 7ος Όμιλος
Αποτελέσματα - Τελευταία αγωνιστική
- Νέα Ζηλανδία - Βέλγιο 1-5
- Αίγυπτος - Ιράν 1-1
Βαθμολογία
- Βέλγιο 5 (6-2)
- Αίγυπτος 5 (5-3)
- Ιράν 3 (3-3)
- Νέα Ζηλανδία 1 (4-10)
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