Το Βέλγιο επικράτησε εύκολα της Νέας Ζηλανδίας με 5-1 και «σφράγισε» το εισιτήριο του για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το Βέλγιο μετά από δύο ισοπαλίες κόντρα σε Ιράν και Αίγυπτο, πέτυχε την πρώτη του νίκη στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση και τα δύο γκολ του Λεάντρο Τροσάρ και παράλληλα τσέκαρε το εισιτήριο του για την επόμενη φάση της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει μία από τις καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης.

Οι Βέλγοι μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι και σφυροκόπησαν από νωρίς την άμυνα των Νέο Ζηλανδών. Η πρώτη καλή φάση στο ματς ήρθε στο 11΄, με τον Λεάντρο Τροσάρ να υποδέχεται μία ωραία πάσα μέσα στην μικρή περιοχή των αντιπάλων του και με ένα γρήγορο σουτ έστειλε την μπάλα προς τα δίχτυα, με τον Μπιντόν να την απομακρύνει όμως πάνω στη γραμμή. Δέκα λεπτά αργότερα ο διαιτητής της αναμέτρησης καταλόγισε πέναλτι για χέρι του Σέρμαν, όμως γρήγορα άλλαξε την απόφασή του, μετά την παρέμβαση του VAR.

Τελικά στο 28΄ ο άσος της Άρσεναλ, εκμεταλλευόμενος τα λάθη της άμυνας πήρε το ριμπάουντ μετά από μία επέμβαση του Κροκόμπ και με ένα ωραίο πλασέ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 40΄ ο Ντόκου, αφού πέρασε σαν σταματημένη την άμυνα της Νέας Ζηλανδίας, έκανε ένα δυνατό σουτ, αλλά έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι της εστίας. Λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου ο Κροκόμπ πραγματοποίησε μια εξαιρετική επέμβαση στο σουτ του Ντε Κετελάρε για να διατηρήσει το 1-0.

Στο δεύτερο μέρος οι ομάδες μπήκαν με ακόμα περισσότερη ένταση και τους Βέλγους να προσπαθούν πιο πολύ να «τελειώσουν» οριστικά το παιχνίδι και το θέμα πρόκριση. Στην πρώτη του επαφή με τη μπάλα στο δεύτερο μισό, ο Τροσάρ, μετά από μία εξαιρετική πάσα του Ντε Μπρόινε, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ενώ λίγο αργότερα ο άσος της Νάπολι με μία «οβίδα» εκτός περιοχής έγραψε το 3-0. Στο 84 ο Τζαστ βρήκε το τρίτο του προσωπικό τέρμα στο Παγκόσμιο Κύπελλο και μείωσε προσωρινά σε 3-1, με τον Λουκάκου δευτερόλεπτα αργότερα να γράφει το 4-1. Το τελικό 5-1 το έκανε ο Σάλεσμακερ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, χάρη στην ασίστ του Λουκάκου, ο οποίος ερχόμενος από τον πάγκο είχε συμμετοχή στα δύο τελευταία γκολ των Βέλγων.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Νέα Ζηλανδία (Μπαζέλι): Κροκόμπ, Πέιν (64' Μπόξαλ), Κασάς (79' Ντε Φρις), Μπιντόν, Σέρμαν, Στάμενιτς, Μπελ (64' ΜακΚάουατ), Τζαστ, Σινγκ (46' Ράνταλ), Τόμας (46' Ολντ) και Γουντ.

Βέλγιο (Γκαρσιά): Κουρτουά, Καστάν, Μέχελε, Τεάτε, Ντε Κάιπερ, Φανάκεν, Τίλεμανς (85' Ράσκιν), Ντε Μπρόινε (72' Ονάνα), Τροσάρ (72' Σαλεμάκερς), Ντοκού (56' Πάρντο) και Ντε Κετελάρε (85' Λουκάκου).