Ένα δάκρυ κύλησε: Το απόλυτο «Fight Club», Έντουαρντ Νόρτον και Μπραντ Πιτ ήταν στο Τουρκία - ΗΠΑ και δεν ασχολήθηκε άνθρωπος με το ματς!
Το Παγκόσμιο Κύπελλο μας χάρισε πριν λίγες ώρες ένα επικό reunion. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία, η κάμερα έκανε focus στα επίσημα του «Los Angeles Stadium» και το ίντερνετ κυριολεκτικά τρελάθηκε με τους δύο χολιγουντιανούς αστέρες που εντόπισε εκεί.
Ο Μπραντ Πιτ και ο Έντουαρντ Νόρτον βρέθηκαν ξανά μαζί, 26 χρόνια μετά την ταινία που καθόρισε μια ολόκληρη γενιά, που δεν είναι άλλη από το «Fight Club».
Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, έγινε χαμός στα social media με αναρτήσεις και memes που αφορούσαν κυρίως την πιο εμβληματική ατάκα και τους... κανόνες της ταινίας.
Οι σινεφίλ φυσικά σχολίασαν το θρυλικό plot twist του Ντέιβιντ Φίντσερ, αναφέροντας ότι στην πραγματικότητα, ο Έντουαρντ Νόρτον καθόταν ολομόναχος στη σουίτα του γηπέδου.
Edward Norton talking to himself at the USA-Türkiye game 😅 pic.twitter.com/7LKIwpWsMh— SportsCenter (@SportsCenter) June 26, 2026
🚨 #ULTIMAHORA preocupación por el estado de salud mental de Edward Norton. Se le ha visto desorientado hablando solo durante el USA-Turquía en el estadio de los Ángeles. pic.twitter.com/z98n2UbLcz— Alvaro Berro (@alvarofberro) June 26, 2026
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