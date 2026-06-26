Ένα δάκρυ κύλησε: Το απόλυτο «Fight Club», Έντουαρντ Νόρτον και Μπραντ Πιτ ήταν στο Τουρκία - ΗΠΑ και δεν ασχολήθηκε άνθρωπος με το ματς!

Ένα δάκρυ κύλησε: Το απόλυτο «Fight Club», Έντουαρντ Νόρτον και Μπραντ Πιτ ήταν στο Τουρκία - ΗΠΑ και δεν ασχολήθηκε άνθρωπος με το ματς!
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Μπραντ Πιτ και ο Έντουαρντ Νόρτον είδαν μαζί το Τουρκία - ΗΠΑ, αλλά δεν μιλάμε για αυτό...

Το Παγκόσμιο Κύπελλο μας χάρισε πριν λίγες ώρες ένα επικό reunion. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία, η κάμερα έκανε focus στα επίσημα του «Los Angeles Stadium» και το ίντερνετ κυριολεκτικά τρελάθηκε με τους δύο χολιγουντιανούς αστέρες που εντόπισε εκεί.

Ο Μπραντ Πιτ και ο Έντουαρντ Νόρτον βρέθηκαν ξανά μαζί, 26 χρόνια μετά την ταινία που καθόρισε μια ολόκληρη γενιά, που δεν είναι άλλη από το «Fight Club».

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, έγινε χαμός στα social media με αναρτήσεις και memes που αφορούσαν κυρίως την πιο εμβληματική ατάκα και τους... κανόνες της ταινίας.

Οι σινεφίλ φυσικά σχολίασαν το θρυλικό plot twist του Ντέιβιντ Φίντσερ, αναφέροντας ότι στην πραγματικότητα, ο Έντουαρντ Νόρτον καθόταν ολομόναχος στη σουίτα του γηπέδου.

 

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    MUNDIAL Τελευταία Νέα