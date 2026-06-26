Η Ολλανδία επικράτησε εύκολα 3-1 της Τυνησίας και πέρασε στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου περιμένει το Μαρόκο.

Δίχως να χρειαστεί να φορτσάρει, η Ολλανδία επιβλήθηκε 3-1 της Τυνησίας στο Κάνσας, εξασφάλισε την πρώτη θέση στον 6ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και έκλεισε ραντεβού με το Μαρόκο στους «32» του θεσμού.

Το ξεκίνημα ήταν ιδανικό για τους Ολλανδούς, που πήραν το προβάδισμα στο τρίτο μόλις λεπτό, χάρη σε αυτογκόλ του Σκιρί μετά από γύρισμα του Ντάμφρις από τα δεξιά. Στο 7' δε, ήρθε και το 2-0, με τον Μπρόμπεϊ να σκοράρει μέσα από την περιοχή μετά το στρώσιμο του Φαν Ντάικ με το κεφάλι! Πριν καν το πρώτο δεκάλεπτο, η τύχη του αγώνα φάνηκε να έχει κριθεί, με κάποιες σποραδικές τελικές προσπάθειες των Οράνιε να ακολουθούν αλλά καμία να μην εξελίσσεται σε γκολ, με το 2-0 να είναι το σκορ στην ανάπαυλα.

Εντέλει, στο 54' οι Τυνήσιοι κατόρθωσαν να φτάσουν στο 2-1, με τον Μεζμπρί να εκτελεί το κόρνερ και τον Μαστούρι να πιάνει την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα στα ολλανδικά δίχτυα. Η χαρά τους εντούτοις κράτησε για λίγο, καθώς οκτώ λεπτά αργότερα ο Φαν Χέκε σκόραρε με παρόμοιο τρόπο, αποκαθιστώντας το προβάδισμα δύο τερμάτων της ομάδας του, το οποίο δεν αλλοιώθηκε ξανά μέχρι τη λήξη του αγώνα.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Τυνησία: Νταμέν - Βάλερι, Ταλμπί, Αμπντί, Μπεν Χαμίντα (67' Μπεν Ουανές) - Σκιρί, Κεντίρα (67' Μαχμούντ) - Σλιμάν (67' Ασουρί), Μεζμπρί, Γκαρμπί (75' Σαουάτ) - Μαστούρι (90' Τουνεκτί)

Ολλανδία: Φερμπρούχεν - Ντάμφρις, Φαν Χέκε, Φαν Ντάικ, Άκε - Χράφενμπερχ, Ράιντερς (72' Κλάιφερτ), Ντε Γιονγκ (71' Κόπμαϊνερς) - Μάλεν (72' Σάμερβιλ), Μπρόμπεϊ (77' Ντεπάι), Χάκπο (84' Λανγκ)