Οι πρώτες αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου τελείωσαν και το τοπίο έχει αρχίσει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει.

Η Νότια Αφρική ήταν με διαφορά η μεγάλη νικήτρια των αγώνων για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς επικράτησε με 1-0 της Νότιας Κορέας, τερμάτισε δεύτερη στον όμιλο της με 4 βαθμούς, πίσω μόνο από το Μεξικό και «σφράγισε» το εισιτήριο της για τους «32» της διοργάνωσης.

Επιπλέον, η νίκη αυτή των «Μπαφάνα Μπαφάνα» διαλεύκανε το τοπίο σχετικά και με τις διασταυρώσεις των ομάδων στην επόμενη φάση του τουρνουά. Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο του Ούγκο Μπρος θα κληθεί να αντιμετωπίσει τώρα τον Καναδά, ο οποίος με τη σειρά του τερμάτισε πρώτος στον όμιλο του με 7 βαθμούς. Η αναμέτρηση αυτή έχει προγραμματιστεί για τη Κυριακή στις 28/06 στο Λος Άντζελες και ώρα έναρξης τις 22:00

Οι ομάδες που έχουν προκριθεί στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Αυτές είναι οι χώρες που έχουν εξασφαλίσει μέχρι στιγμής τα εισιτήρια τους για τη φάση των «32».

Μεξικό (Νικήτρια του Α' Ομίλου)

Ελβετία (Νικήτρια του Β' Ομίλου)

Βραζιλία (Νικήτρια του Γ' Ομίλου)

ΗΠΑ (Νικήτρια του Δ' Ομίλου)

Γερμανία (Νικήτρια του Ε' Ομίλου)

Αργεντινή (Νικήτρια του J Ομίλου)

Νότια Αφρική (Δεύτερη θέση του Α' Ομίλου)

Καναδάς (Δεύτερη θέση του Β' Ομίλου)

Μαρόκο (Δεύτερη θέση του Γ' Ομίλου)

Γαλλία

Νορβηγία

Κολομβία

Πορτογαλία

Αυτές είναι οι ομάδες που κατέλαβαν την τρίτη θέση και θα πρέπει να περιμένουν μέχρι την Κυριακή και την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων.