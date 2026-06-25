Η Νότια Αφρική επικράτησε της Νότιας Κορέας με 1-0 και σφράγισε το εισιτήριο της για την επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Νότια Αφρική επικράτησε με 1-0 της Νότιας Κορέας σε έναν αγώνα χωρίς ιδιαίτερο θέαμα, με τους «Μπαφάνα Μπαφάνα» να είναι εκείνοι που χαμογέλασαν στο τέλος. Από την άλλη οι «Σαμουράι» θα πρέπει να περιμένουν μέχρι την Κυριακή για να δουν αν θα συνεχίσουν στην διοργάνωση.

Οι Νοτιοαφρικανοί μπήκαν πιο δυναμικά στον αγώνα αν και οι Κορεάτες ήταν εκείνοι που στο 8 απείλησαν πρώτοι την εστία του Γουίλιαμς, με τον Κανγκ Ιν Λι να μπαίνει μέσα στην περιοχή και να στέλνει την μπάλα λίγο πάνω από το δεξί δοκάρι. Η σπουδαιότερη φάση στο πρώτο μέρος ήταν υπέρ των Αφρικανών. Πιο συγκεκριμένα, στο 30 ο Μαγκοπά πήρε το «ριμπάουντ», βρέθηκε τετ α τεμ με τον Κιθ αλλά αστόχησε εξ επαφής, με τον Ασιάτη κίπερ να σταματά με υπέροχο τρόπο την προσπάθεια του.

Στο δεύτερο μέρος οι «Μπαφάνα» μπήκαν αποφασισμένοι να καθαρίσουν τον αγώνα και να σφραγίσουν την πρόκριση τους στους «32». Οι «Σαμουράι» είχαν δύο κάλες φάσεις στο 57 και το 60, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν το γκολ. Έτσι στο 63’ τους τιμώρησε ο Μοσέκο, καθώς με ένα ωραίο πλάσε μέσα από την καρδιά της μικρής περιοχής έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Κιμ, χαρίζοντας παράλληλα στην ομάδα του το πολυπόθητο εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η Νότια Κορέα πάλεψε, αλλά η προσπάθεια της ήταν μάταιη, καθώς δεν μπόρεσε να σπάσει την άμυνα της ομάδας τους Μπρος.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Νότια Αφρική (Χένρι Μπρος): Γουίλιαμς, Οκόν, Εμποκάζι, Μοντιμπά, Μουντάου, Σιτολέ, Εμπάθα, Μασέκο, Μοφοκένγκ, Απολίς, Μαγκοπά

Νότια Κορέα (Μπο Χονγκ): Κιμ, Λι Γκι, Κιμ Μιν, Λι Χαν, Χουνάγκ Ιν, Λι Τάε (Γιενς Κάστροπ), Σέουνγκ Πάικ, (46΄Κιμ Τζιν) Γιούνκ Σεούλ, Χι Τσαν Χουάνγκ (46΄Σον), Κανγκ Λι, Χιόν Οχ