Το Μεξικό υπέταξε με 3-0 την Τσεχία, «πέταξε» στους «32» έχοντας κάνει το 3/3 στους ομίλους. Δείτε τα highlights του αγώνα.

Το Μεξικό νίκησε με άνεση την Τσεχία, επικρατώντας με το επιβλητικό 3-0, έκανε το 3/3 στη φάση των ομίλων και ετοιμάζεται με κάθε επισημότητα για τη νοκ-άουτ φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τσάβες, Κινιόνες και Φιντάλγκο σκόραραν τα τέρματα για τους συνδιοργανωτές, όμως αυτό που έκλεψε τα βλέμματα ήταν η συμμετοχή του εμβληματικού γκολκίπερ, Γκιγιέρμο Οτσόα, ο οποίος στο 78 πέρασε στον αγώνα ως αλλαγή, έγραψε ιστορία και αποθεώθηκε από ολόκληρο το στάδιο.