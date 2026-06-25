Τσεχία - Μεξικό 0-3: Τα highlights από την τριάρα των συνδιοργανωτών
Το Μεξικό νίκησε με άνεση την Τσεχία, επικρατώντας με το επιβλητικό 3-0, έκανε το 3/3 στη φάση των ομίλων και ετοιμάζεται με κάθε επισημότητα για τη νοκ-άουτ φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Τσάβες, Κινιόνες και Φιντάλγκο σκόραραν τα τέρματα για τους συνδιοργανωτές, όμως αυτό που έκλεψε τα βλέμματα ήταν η συμμετοχή του εμβληματικού γκολκίπερ, Γκιγιέρμο Οτσόα, ο οποίος στο 78 πέρασε στον αγώνα ως αλλαγή, έγραψε ιστορία και αποθεώθηκε από ολόκληρο το στάδιο.
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