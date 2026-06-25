Το Μεξικό υπέταξε με 3-0 την Τσεχία, έκανε το 3/3 και πάει στους «32» με... στυλ. Η Τσεχία παρουσίασε αποθαρρυντική εικόνα και πάει... σπίτι.

Το Μεξικό... γοήτευσε, η Τσεχία... απογοήτευσε! Οι συνδιοργανωτές νίκησαν με 3-0 την Τσεχία και πέρασαν με τρεις νίκες ως πρώτοι στα νοκ άουτ και χωρίς μάλιστα να δεχτούν γκολ. Αντιθέτως, οι Τσέχοι ήταν κατώτεροι των προσδοκιών και αποκλείστηκαν νωρίς. Η Νότια Αφρική κέρδισε τη Νότια Κορέα με 1-0 και προκρίθηκε ως δεύτερη, η ασιατική χώρα ελπίζει να περάσει ως τρίτη, ανάλογα με την έκβαση των υπόλοιπων ομίλων.

Όλα στο... μηδέν

Το πρώτο ημίχρονο δεν διεκδικεί «δάφνες ποιότητας» με τις δύο χώρες να μην απειλούν και να είναι προσηλωμένες στα αμυντικά τους καθήκοντα. Ο ρυθμός σε γενικές γραμμές ήταν υποτονικός και τα πρώτα 45 λεπτά είχαν μόλις μια κλασική ευκαιρία. Στο 8ο λεπτό ο Βισίνσκι σούταρε δυνατά σχεδόν από το ύψος του πέναλτι για την Τσεχία αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Στη συνέχεια, το ματς ήταν ισορροπημένο με τις δύο ομάδες να επιχειρούν κάποια σουτ, χωρίς όμως ιδιαίτερες αξιώσεις. Ο Βισίνσκι ήταν και πάλι αυτός που προσπάθησε να απειλήσει για τους Τσέχους, Κινιόνες, Ρέγες και ο Σάντσες, που αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ και ήταν βασικός, είχαν επιθετικές πρωτοβουλίες αλλά δεν κατόρθωσαν κάτι παραπάνω. Το 0-0 έστειλε τις δύο χώρες στην ανάπαυλα.

Ένα εξάλεπτο έσβησε τα... όνειρα των Τσέχων

Στο δεύτερο μέρος η Τσεχία δεν μπήκε σαν μια ομάδα που καιγόταν για τη νίκη και το... πλήρωσε με τον αποκλεισμό της. Στο 55' ο 22χρονος Τσάβες της Άλκμααρ πήρε την πάσα του Ρόμο, έτρεξε το μισό γήπεδο, πέρασε έναν αντίπαλό του και με ιδανικό αριστερό πλασέ έγραψε το 1-0, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με το εθνόσημο στο στήθος. Έξι λεπτά αργότερα, ο Σάντσες του ΠΑΟΚ έκανε πολύ ωραία κίνηση, βγήκε απέναντι από τον Κόβαρ, ο οποίος τον πρόλαβε αλλά στην εξέλιξη της φάσης, οι αμυντικοί των -τυπικά- γηπεδούχων μπερδεύτηκαν και ο Κινιόνες με κενή εστία διαμόρφωσε το 2-0.

Στο 78', ο εμβληματικός γκλοκίπερ του Μεξικού, Γκιγιέρμο Οτσόα, αντικατέστησε τιμητικά τον Ράνχελ και κατέγραψε και επίσημα την έκτη του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Όπως ήταν φυσικό αποθεώθηκε από το κατάμεστο Αζτέκα. Στο 90+4' ο Φιντάλγκο με τρομερό σουτ έκανε το 3-0 και έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα. Το εν λόγω σκορ παρέμεινε ως τέλος σε πανηγυρικό κλίμα, το Μεξικό πέρασε στους «32» ως πρώτο με 3/3 και η Τσεχία, που ήταν κατώτερη των περιστάσεων, πάει... σπίτι ως ουραγός του πρώτου ομίλου.

Τσεχία (Μίροσλαβ Κούμπεκ): Κόβαρ, Κρέιτσι, Χράνατς, Χόλες (Σούτσεκ 64', Σόϊκα 87')), Ντούντερα, Σάντιλεκ, Τσερβ (Τσόρι 87'), Τσούφαλ, Βισίνσκι (Πρόβοντ 56'), Σούλτς, Χλόζεκ (Σικ 64')

Μεξικό (Χαβιέ Αγκίρε): Ράνχελ (Οτσόα 78'), Σάντσες, Μόντες, Ρέγιες, Τσάβες (Γκαγιάρδο 78'), Μόρα (Φιντάλγκο 72'), Ρόμο (Βάργκας 63'), Άλβαρες, Αλβαράδο, Μαρτίνες (Χιμένες 63'), Κινιόνες