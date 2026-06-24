Τελευταία αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο με Super ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

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Στην τελική ευθεία μπαίνουν από σήμερα οι όμιλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η 3η και τελευταία αγωνιστική διεξάγεται στον 1ο, τον 2ο και τον 3ο όμιλο.

Στις 22:00 αρχίζουν τα παιχνίδια του 2ου ομίλου, Βοσνία Ερζεγοβίνη-Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς.

Από 4 βαθμούς έχουν ο Καναδάς και η Ελβετία. Στο μεταξύ τους ματς κρίνεται η 1η θέση στον όμιλο. Με ισοπαλία τερματίζει 1ος ο Καναδάς λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη και το Κατάρ έχουν από 1 βαθμό και χρειάζονται μόνο τη νίκη για να ελπίζουν σε πρόκριση ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες ομάδες των 12 ομίλων.

Στις 01:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης αρχίζουν τα παιχνίδια του 3ου ομίλου, Μαρόκο-Αϊτή και Σκωτία-Βραζιλία. Στη βαθμολογία προηγούνται η Βραζιλία και το Μαρόκο με 4 βαθμούς. Την πρόκριση διεκδικεί και η Σκωτία με 3 βαθμούς, ενώ έχει αποκλειστεί η Αϊτή, η οποία μετράει 2 ήττες χωρίς να σκοράρει.

Στις 04:00 το πρωί της Πέμπτης γίνεται η σέντρα στα ματς του 1ου ομίλου, Νότια Αφρική-Νότια Κορέα και Τσεχία-Μεξικό. Έχει εξασφαλίσει την 1η θέση το Μεξικό το οποίο έχει 6 βαθμούς. Την πρόκριση διεκδικούν η Νότια Κορέα με 3 βαθμούς, η Τσεχία και η Νότια Αφρική με 1 πόντο.

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Δείτε ορισμένες από τις επιλογές για τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής των 3 πρώτων ομίλων:

Βοσνία Ερζεγοβίνη-Κατάρ (Τετάρτη, 22:00)

Bοσνία Ερζεγοβίνη να κερδίσει & Οver 2.5 γκολ & Οver 9.5 κόρνερ

Οver 0.5 γκολ μέσα στο 1ο ημίχρονο & Over 5.5 κόρνερ μέσα στο 1ο ημίχρονο

Ελβετία-Καναδάς (Τετάρτη, 22:00)

Ισοπαλία & Οver 7.5 κόρνερ

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Οver 2.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ

Μαρόκο-Αϊτή (Πέμπτη, 01:00)

Οver 0.5 γκολ μέσα στο 1ο ημίχρονο & Over 5.5 κόρνερ μέσα στο 1ο ημίχρονο

Οver 1.5 Mαρόκο γκολ & Over 7.5 Mαρόκο κόρνερ

Σκωτία-Βραζιλία (Πέμπτη, 01:00)

Bραζιλία να κερδίσει & Οver 2.5 γκολ & Οver 7.5 κόρνερ

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Οver 8.5 κόρνερ

Νότια Αφρική-Νότια Κορέα (Πέμπτη, 04:00)

Οver 2.5 γκολ & Οver 8.5 κόρνερ

Νότια Κορέα να κερδίσει & Over 9.5 κόρνερ

Τσεχία-Μεξικό (Πέμπτη, 04:00)

Μεξικό να κερδίσει & Οver 5.5 Μεξικό κόρνερ

Οver 0.5 Μεξικό γκολ & Over 5.5 Mεξικό κόρνερ

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ-ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ