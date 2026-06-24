Δείτε πως έχει η κατάσταση στην ειδική βαθμολογία της 3ης θέσης για πρόκριση στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ μετά την 2η αγωνιστική.

Η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του φετινού Μουντιάλ ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (24/6) και πλέον όλο το ενδιαφέρον στρέφεται στην 3η και τελευταία, όπου θα κριθούν σχεδόν τα πάντα.

Ήδη γνωρίζουμε τις 7 από τις 32 ομάδες που θα δώσουν το «παρών» στην πρώτη νοκ-άουτ φάση, αφού Μεξικό, ΗΠΑ, Γερμανία, Αργεντινή, Γαλλία, Νορβηγία και Κολομβία έχουν τσεκάρει και μαθηματικά το εισιτήριο της πρόκρισης. Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ειδική βαθμολογία της 3ης θέσης.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, οι 8 καλύτερες ομάδες από τις 12 που θα τερματίσουν στην 3η θέση του ομίλου τους, θα βρεθούν στον επόμενο γύρο. Πρώτο κριτήριο φυσικά είναι οι πόντοι, έπειτα ο συντελεστής των γκολ, εν συνεχεία τα γκολ που έχουν σκοράρει οι ομάδες, το fair play score και το ranking της εκάστοτε χώρας στη FIFA.

Όλα θα ξεκαθαρίσουν τις ερχόμενες ημέρες, μέχρι και τα ξημερώματα της Κυριακής (27/6), όμως το Gazzetta σας παρουσιάζει την κατάσταση ως έχει τώρα με αυτή την ειδική βαθμολογία, με τα γκολ (υπέρ-κατά) σε παρένθεση.

1. Σουηδία 3β. (6-6)

2. Σκωτία 3β. (1-1)

3. Κροατία 3β. (3-4)

4. Αλγερία 3β. (2-4)

5. Παραγουάη 3β. (2-4)

6. Πράσινο Ακρωτήρι 2β. (2-2)

7. Βέλγιο 2β. (1-1)

8. Τσεχία 1β. (2-3)

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9. Λ.Δ. Κονκγό 1β. (1-2)

10. Εκουαδόρ 1β. (0-1)

11. Βοσνία 1β. (2-5)

12. Σενεγάλη 1β. (3-6)