Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε έξι διαφορετικά Μουντιάλ, ενώ ξεπέρασε και τον Εουσέμπιο με τα δυο κόντρα στο Ουζμπεκιστάν. Κι όλα αυτά λίγο μετά την έντονη κριτική...

Υπάρχουν στιγμές στο ποδόσφαιρο που ξεπερνούν τα γκολ, τις νίκες και τα τρόπαια. Μια τέτοια στιγμή έγραψε ξανά ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος κατάφερε κάτι που κανένας άλλος ποδοσφαιριστής δεν είχε πετύχει στο παρελθόν: να σκοράρει σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από τη Γερμανία το 2006 μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2026, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει αφήσει το σημάδι του σε κάθε Μουντιάλ στο οποίο συμμετείχε.

Παράλληλα, με τα δυο τέρματα που πέτυχε κόντρα στο Ουζμπεκιστάν ο Ρονάλντο έφτασε τα 10 γκολ σε Μουντιάλ, αφήνοντας πίσω του τον θρυλικό Εουσέμπιο. Θυμίζουμε, πως με τη φανέλα της εθνικής μετρά 145 τέρματα. Στην καριέρα του έχει ήδη φτάσει τα 975 γκολ και το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν το 2027 θα αποτελέσει τη χρονιά που θα αγγίξει το μυθικό φράγμα των 1.000 τερμάτων, πριν ολοκληρώσει το ταξίδι του στο ποδόσφαιρο.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη διοργάνωση έγραψε ακόμη ένα ιδιαίτερο ρεκόρ. Ο Ρονάλντο και ο Μπεχρούζ Καρίμοφ βρέθηκαν αντιμέτωποι σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη μεγαλύτερη διαφορά ηλικίας που έχει καταγραφεί ποτέ ανάμεσα σε δύο παίκτες που αγωνίστηκαν στο ίδιο παιχνίδι. Τους χωρίζουν 22 χρόνια και 183 ημέρες. Ο Ρονάλντο γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1985. Ο Καρίμοφ στις 7 Αυγούστου 2007. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στον Καμερουνέζο Μιλά και τον Ρώσο Βλαντίμιρ Μπεστσάστνιχ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994, με διαφορά ηλικίας 21 ετών και 321 ημερών.

